Operação Independência mobiliza forças de segurança em ações por todo o Pará

Para garantir a ordem na capital paraense e também nos demais municípios por todo o estado, terá início nesta quinta-feira (7) a operação Independência, em alusão ao feriado nacional. Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), várias estratégias foram elaboradas para a realização das ações, que devem seguir até o dia 10 de setembro. Mais de 1.300 agentes estarão envolvidos nas atividades de prevenção e ostensividade.

VEJA MAIS

O efetivo de irá atuar em diversas ações, como fiscalização; monitoramento e rondas ostensivas - tanto na cidade de Belém com os eventos que vão acontecer em torno do Desfile de 7 de Setembro; atendimento para os desloca às praias e balneários, etc. “Todo nosso planejamento foi previamente articulado, com a presença dos organizadores dos eventos, para que pudéssemos ajustar nossas atividades, a necessidade em benefício à segurança e tranquilidade da população, para que todos possam aproveitar os dias de feriado prolongado”, explica o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Capital paraense

Em Belém, as equipes estarão distribuídas no entorno do Desfile de 7 de Setembro, na Praça da República. Agentes da Polícia Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) estarão mobilizados e distribuídos nas vias principais da cidade, como a Avenida Nazaré, entre outras, para garantir a mobilidade no fluxo de trânsito para o público e os veículos.

Equipes do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Segup estarão atentos ao monitoramento das câmeras de videomonitoramento instaladas no percurso do Desfile.

Saída da cidade

A entrada e saída de Belém também será fiscalizada por equipes do Departamento Estadual de Trânsito e Polícia Rodoviária Federal (PRF). As Polícias Civil e Militar, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito, estarão mobilizados na Operação “Lei Seca”. O foco é orientar e fiscalizar os condutores para a prevenção de acidentes.

Balneários

Mais de 1.300 agentes da área da segurança pública farão o reforço das ações nos municípios, praias e balneários mais procurados, neste feriado prolongado. Haverá reforço de efetivos de segurança em balneários como Cotijuba, Marudá, Crispim, Algodoal, Conceição do Araguaia, Ajuruteua, Abaetetuba, Salvaterra, Salinópolis, além dos distritos de Outeiro e Mosqueiro.