7 de Setembro: Terminal Rodoviário de Belém registra uma boa movimentação nesta quarta-feira

Muitas pessoas embarcaram no Terminal Rodoviário de Belém, na manhã desta quarta-feira (6), para aproveitar o feriado prolongado de 7 de Setembro. Mais de 19 mil passageiros deverão passar pelo terminal desta quinta-feira (7) até domingo (9), segundo estimativa da Sinart, a empresa que administra esse espaço.

O empresário Antônio Oliveira, 65 anos, viajou para Mosqueiro, o destino mais procurado, no Pará, neste feriado prolongado, segundo a Sinart. Ele vai ficar na ilha até a próxima segunda-feira. “Nós temos casa lá”, disse. Antônio afirmou que, durante o feriado, vai passear nas praias do Paraíso e do Marahu. “Vou aproveitar o feriadão e descansar um pouco”, disse. O valor da passagem custa R$ 15,00. Até uns três meses atrás esse valor era R$ 13,00, acrescentou. Ele embarcou às 11h30.

LEIA TAMBÉM:

O autônomo Valton Avelino, 56 anos, vai passar o feriadão em Jacundá, onde tem família. A viagem está marcada para às 17 horas desta quarta-feira. Ele vai ter vários dias de folga, já começando pelo feriado prolongado. Ele alterna seus dias em Belém e em Jacundá e vai aproveitar esse período para rever a família e recarregar as energias para, depois, retomar suas atividades no trabalho. Ele pagou R$ 125 pela passagem. "Aumentou um pouco o valor. Antes, custava R$ 115", afirmou.