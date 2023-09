7 de setembro: mais de 19 mil passageiros devem passar pelo terminal rodoviário de Belém

O feriado de 7 de setembro está se aproximando e a Sociedade Nacional de Apoio Rodiviário Turístico (Sinart) divulgou, nesta terça-feira (5), que a expectativa de passageiros embarcados para o feriado prolongado de Independência do Brasil (quinta, sexta, sábado e Domingo) no Terminal Rodoviário de Belém é de, aproximadamente, 13.800 e 5.500 desembarques, com acréscimo de 40% ao número real do ano anterior (2022).

Assim, estimando um total aproximado de 19.300 passageiros circulando no Terminal.

Os destinos mais procurados são:

• Mosqueiro;

• Marudá;

• Vigia

• Salinópolis.



E para fora do Estado são

• Fortaleza

• Recife

• São Luís