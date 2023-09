7 de Setembro: Confira a programação do desfile cívico-militar em Belém

A programação cívico-militar em comemoração a Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7), em Belém, será às 9h30, na avenida Presidente Vargas. O evento é organizado pelo governo do Estado com o apoio do Exército Brasileiro.

O Coronel José Itacir Blondé, Adjunto da Seção de Comunicação Estratégica do Comando Militar do Norte, fala da importância da celebração da data. “É importante que todos nós brasileiros rememorassem a data da Proclamação da Independência do Brasil enaltecendo os fatos históricos para amalgamar a soberania de nosso país”.

Para quem for apreciar a programação, o desfile começa pelas instituições civis com a Banda IFPA, Introdução Militar Educacional, Movimento, Bandeirantes, União dos escoteiros, Bombeiro Civil, Assembleia de Deus, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, Escola Brigadeiro, Fontenelle e Instituto Filhos da Pátria.

Na sequência, desfilam as instituições militares com Estado-Maior Conjunto, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro de Militar, Guarda Municipal de Marituba e Desfile Motorizado.

Pela Marinha do Brasil desfilam 256 militares. Esse ano terá a apresentação de embarcações utilizadas nas fiscalizações do tráfego aquaviário e inspeções navais da Marinha do Brasil.

O exército estará representado por 1.200 militares. O destaque fica para a presença de um general da Guiana Francesa, um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e, ainda, 450 alunos do Colégio Militar de Belém.

O desfile da Força Aérea terá 455 militares da representando nove organizações militares e dois esquadrões aéreos. Durante o desfile, aeronaves farão sobrevoos na capital.

Pela Polícia militar desfilam 460 integrantes dos grupamentos a pé, motorizado e montado da Polícia Militar. Haverá também militares da banda de música da PM. Serão 14 viaturas que passaram pela avenida, 16 motocicletas, 06 diciclos, 01 ônibus e 3 carretas.

Vão desfilar 362 militares do Corpo Bombeiro Militar distribuídos em cinco pelotões representando as atividades de salvamento, combate a incêndio, defesa civil, guarda-vidas. Também haverá dois pelotões com alunos do Programa Escola da Vida (PEV) e a banda de música da corporação. Na tropa motorizada estarão viaturas de modelos exclusivos da corporação.

A Polícia Civil participará do desfile motorizado e contará com 10 viaturas no decorrer do percurso. Entre elas um blindado, viatura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher um veículo do acervo da polícia.