Obras no Hospital da Mulher, em Belém, estão 93,9% executadas

As obras no Hospital da Mulher “Senhora de Nazaré”, em Belém estão 93,9% executadas, segundo informações do Governo do Estado. O investimento é superior a R$ 155 milhões. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8, o governador do Estado, Helder Barbalho junto com a vice-governadora, Hana Ghassan, visitaram as instalações.

O Hospital da Mulher tem 11 pavimentos: do 6º ao 10º andar serão 100 leitos de internação, o 5º andar serão 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os consultórios, atendimento ambulatorial e brinquedoteca estarão no primeiro andar. O bloco cirúrgico será no 4º andar. Os demais serão áreas de conveniências, administrativas e de atendimento especializados.

“A previsão é que no mês de junho estaremos inaugurando o Hospital Público da Mulher Paraense. São 120 leitos, sendo 100 leitos clínicos, 20 leitos de UTI, com todos os mais modernos equipamentos, todas as especialidades médicas para ser uma referência de cuidado às mulheres do nosso Estado. É certamente um exemplo e demonstração da preocupação do Governo do Estado, mas acima de tudo, de uma política pública efetiva de cuidados e garantia de direito às mulheres. Este é o mais importante equipamento de saúde do Brasil especializado nas mulheres e que isto possa representar uma grande conquista para todas as paraenses, para todas as brasileiras”, falou o chefe do executivo estadual, Helder Barbalho.

Além do governador e da vice-governadora, participaram da visita a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, a secretária da Mulher, Ana Paula Gomes, secretaria de Planejamento Elieth Braga, secretários-adjuntos de obras, Gilmar Mota, secretário-adjunto da Sespa e outras autoridades, que conheceram os espaços de internação, cirurgia e cobertura do hospital.

Governador Helder Barbalho visita Hospital da Mulher, em obras, em Belém (Divulgação / Agência Pará)

Estrutua pensada para vários tipos de serviços

A edificação teve seu conceito pensado, a partir da metodologia do Design Baseado em Evidências, para atendimento com serviços ambulatoriais especializados distribuídos entre as subespecialidades da ginecologia e mastologia; centro de apoio ao diagnóstico por imagem e métodos gráficos, análises clínicas, unidades de terapia intensiva, entre outros serviços.

As obras estão em ritmo acelerado, conforme apresentou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral. “Esta é uma obra de extrema importância em se tratando de mulheres. Um hospital exclusivamente para tratar da saúde das mulheres é um compromisso do Governo do Estado. E hoje já em sua fase de finalização e acabamento, chegando à parte do mobiliário, dos equipamentos, enfim, dar assistência total a quem precisa. Isso nos dá o conforto e a tranquilidade de dizer que nós estamos no caminho certo, o atendimento à população”, disse.

Como vai funcionar o atendimento

O Hospital da Mulher da atenção à saúde exclusivamente da população feminina paraense, efetivando ações de promoção da saúde e intervenção nos níveis de atenção que se fizerem necessários, sendo de referência nas linhas de cuidados especializados.

Serão oferecidos os atendimentos de ginecologia, mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia, dermatologia, abrangendo urgência/emergência e assistência para o atendimento de vítimas de violências sexual e doméstica, na perspectiva de agilizar o processo de operacionalização do acesso qualificado à rede de atenção à mulher, compondo a rede e considerando a territorialidade, a fim de atender a proposta de regionalização com resolutividade.

“Isso é muito importante pois seremos o primeiro hospital público exclusivamente dedicado ao atendimento da Mulher. Então, todos os serviços que vocês possam imaginar cujo perfil é Mulher, vai ser realizado aqui dentro. É um avanço ser o primeiro hospital da região norte totalmente voltado para a mulher”, destacou a secretária de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz.