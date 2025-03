Obras de construção de novas Usinas da Paz avançam em todo o Pará

O Governo do Estado segue com seu trabalho de expandir o número de Usinas da Paz em funcionamento no Pará. Atualmente, 26 novas Usinas estão em construção em municípios de todas as regiões do estado. Na cidade de Abaetetuba, que faz parte da Região de Integração Tocantins, a obra está em fase de conclusão e, em poucos dias, os moradores terão o espaço em pleno funcionamento. Esta será a 12ª Usina da Paz do Pará entregue pela gestão do governador Helder Barbalho.

O espaço vai oferecer mais de 70 serviços gratuitos à comunidade. Estes complexos representam um dos maiores projetos de cidadania do Brasil. Para a moradora do bairro São Sebastião, Valdelene Cardoso, a expectativa de conhecer e usufruir do espaço é grande. Além disso, ela reforça o sentimento de gratidão por ter saído do desemprego e conquistado uma vaga no mercado de trabalho graças à obra da Usina, onde passou a atuar como auxiliar em serviços gerais.

“A Usina vai trazer muitas coisas boas para o povo de Abaetetuba. Chegou em boa hora, para conseguirmos benefícios e serviços para os nossos filhos e netos. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da minha gratidão. Estou trabalhando na área da limpeza e a cada cantinho que a vou limpando aqui, já sinto como se fosse dentro de casa”, disse Valdelene.

Além de Abaetetuba, as construções também já estão em fase de finalização nos municípios de Bragança, Cametá e Capanema, que possuem entregas previstas para os próximos meses. As obras de construção das usinas também avançam nos municípios de Altamira, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no Distrito de Icoaraci.

Mudança da vida

Além das unidades em construção, 11 Usinas da Paz já estão em pleno funcionamento no Pará. Os espaços estão de portas abertas às populações dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Desde 2021, quando a primeira Usina da Paz foi inaugurada, mais de 8,5 milhões de atendimentos já foram realizados nos equipamentos, que têm transformado a vida das comunidades, com oportunidades e mais de 70 serviços gratuitos em áreas essenciais para a transformação social, como saúde, qualificação profissional, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Para a moradora de Castanhal, no nordeste paraense, Nina Maria Fernandes Nino, de 59 anos, a Usina da Paz da cidade, inaugurada no último mês de janeiro, contribui bastante para a melhoria da sua qualidade de vida. “Os serviços prestados aqui na Usina têm sido muito bons pra mim. Aqui já fiz consultas médicas e com psicólogo e agora estou iniciando o curso de corte e costura. A estrutura e os profissionais da Usina são maravilhosos. O espaço tem nos trazido mais segurança e muita alegria, então eu só tenho que agradecer pelas oportunidades”, afirmou.

Os complexos possuem estruturas modernas e funcionais, com prédios e salas equipadas para diversos serviços, como atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, emissão de documentos, cursos de qualificação profissional, salas de gastronomia, costura e dança, teatros, piscinas, ginásios poliesportivos, academias ao ar livre, parques infantis, entre outros.

Segundo a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, o projeto tem desempenhado um papel fundamental na promoção da inclusão social e na redução da vulnerabilidade em comunidades estratégicas do Pará. "O Projeto das Usinas da Paz já tem demonstrado, desde sua implantação, um impacto muito positivo na vida das pessoas. Por este motivo, seguimos empenhados, trabalhando cada vez mais para ampliar essa iniciativa e garantir que mais cidadãos paraenses tenham acesso a serviços gratuitos e a todos os benefícios disponibilizados pelas Usinas. Este, sem dúvida alguma, é um projeto que fortalece a cidadania e traz dignidade para milhares de paraenses", afirma a gestora.