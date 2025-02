Usinas da Paz qualificam 5 mil alunos em gastronomia para a COP 30

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), certificou 5 mil alunos em cursos de gastronomia nas Usinas da Paz (UsiPaz) do estado. A iniciativa visa qualificar profissionais para as oportunidades geradas pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), com foco na culinária regional e sustentabilidade.

A UsiPaz do Jurunas/Condor, em Belém, oferece cursos como “Doceira iniciante”, “Merendeira” e “Marmitex para venda fácil”. Os cursos priorizam o uso de ingredientes regionais, o reaproveitamento de alimentos e a produção de temperos naturais.

Destaques dos cursos

Culinária Amazônica : A chef Narinha Tabosa, especialista em Cozinha Amazônica, ensina técnicas de reaproveitamento de alimentos e produção de temperos sem conservantes.

: A chef Narinha Tabosa, especialista em Cozinha Amazônica, ensina técnicas de reaproveitamento de alimentos e produção de temperos sem conservantes. Sustentabilidade : Os cursos promovem práticas como a não utilização de descartáveis e a separação de resíduos para biogás.

: Os cursos promovem práticas como a não utilização de descartáveis e a separação de resíduos para biogás. Multiplicação do conhecimento: Ex-alunos, como a professora de biologia Rosemary Ueno, compartilham o aprendizado em escolas e comunidades.

Expansão dos cursos

Em fevereiro, as Usinas da Paz dos bairros da Cabanagem, Icuí-Guajará, Guamá, Canaã dos Carajás, Terra Firme, Bengui e Marituba também oferecem cursos e oficinas de gastronomia.

Serviço

Moradores dos bairros do Jurunas e Condor podem se inscrever nos cursos de gastronomia na recepção da Usina da Paz, apresentando documento oficial com foto.

