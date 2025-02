Investimentos para melhorar a mobilidade urbana de Belém para a COP 30 chegam a R$ 1,28 bilhão

A proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro de 2025, tem impulsionado investimentos em mobilidade urbana e infraestrutura em Belém. Com recursos do governo federal, estadual e financiamentos bancários, o montante aplicado até agora soma aproximadamente R$ 1,28 bilhão, voltado para o transporte público, melhoria da malha viária e ampliação do aeroporto.

Entre as ações planejadas, está a renovação da frota de ônibus da capital e região metropolitana. O Ministério das Cidades destinou R$ 634,8 milhões para a compra de 503 novos veículos, incluindo 100 elétricos, como parte do financiamento via Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Além disso, está prevista a chegada de novos ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi, destinados a atender a população e melhorar o conforto no transporte público.

Outra obra em andamento é o BRT Júlio César (fase do BRT Centenário), um corredor exclusivo para transporte coletivo que terá 4,85 km de vias exclusivas e novas estações. O projeto tem custo de R$ 148 milhões, financiado pelo Programa Pró-Transporte FGTS, da Caixa Econômica. Os trabalhos ocorrem em etapas e devem se estender para além da COP 30.

A infraestrutura do Aeroporto Internacional de Belém também está sendo ampliada. Após negociação entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a concessionária NOA Airports, a conclusão das obras foi antecipada para agosto de 2025 – antes prevista para 2026. O investimento de R$ 500 milhões inclui ajustes na pista, no pátio de aeronaves e na estrutura de segurança, além de ampliação da capacidade de passageiros e bagagens. Com a expectativa de 50 mil visitantes por dia durante o evento, o planejamento prevê que as aeronaves das delegações sejam deslocadas para outros aeroportos após o desembarque em Belém.

Outra medida para o evento envolve os navios de cruzeiro que funcionarão como hotéis flutuantes, abastecidos com Gás Natural Liquefeito (GNL), reduzindo entre 20% e 30% das emissões de gases poluentes em comparação ao uso de diesel.

Além dos projetos federais, outras obras na malha viária estão sendo realizadas com investimentos estaduais e municipais. O BRT Metropolitano, em construção desde 2022, está 70% concluído e deve ser finalizado ainda neste semestre. O sistema contará com ônibus movidos a diesel Euro 6, que emite 15 vezes menos carbono que os modelos convencionais, e veículos elétricos, que operam sem emissões e com menor nível de ruído.

Outras intervenções incluem a duplicação da Rua da Marinha, que passará de duas para seis faixas, o que deve facilitar o tráfego na região e beneficiar seis bairros. Além disso, a cidade recebe obras como a Nova Doca e a Nova Tamandaré, voltadas para melhorar a circulação e a fluidez viária. Quatro novos viadutos, sendo dois em Ananindeua e dois na entrada de Belém, estão em fase final de construção. O primeiro foi entregue em dezembro de 2024, e os outros três devem ficar prontos antes do evento.

Nova secretaria para atuação integrada

No âmbito municipal, a Prefeitura de Belém criou a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), voltada para a organização viária. Entre as ações implementadas, está a operação “Carro Velho”, que remove veículos abandonados ou em desuso das ruas, liberando vias e áreas de estacionamento, através de denúncias enviadas para o e-mail gabs.semob@cinbesa.com.br ou pelo telefone (91) 98415-4587. Segundo o titular da pasta, Luciano de Oliveira, a nova estrutura busca melhorar a eficiência das operações ao centralizar diferentes órgãos municipais sob uma coordenação única.

"Estamos agrupando estruturas e órgãos do município, buscando integrá-los. Embora tenham atividades distintas e bem definidas, é muito importante que atuem de maneira coordenada, se complementando nas ações", explica o secretário. A Segbel agora incorpora as funções da extinta Semob, que era responsável pelo transporte e trânsito da cidade, além de integrar a Defesa Civil e coordenar as ações da Guarda Municipal, que mantém autonomia, mas passa a atuar de forma mais alinhada às diretrizes da secretaria.

A movimentação intensa esperada para a COP 30, com cerca de 50 mil pessoas por dia, exige um planejamento especial para garantir fluidez e eficiência no deslocamento. De acordo com o secretário, a Prefeitura de Belém, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e a Secretaria Extraordinária do governo federal para a COP 30 (Secop) já iniciaram discussões sobre um Plano de Mobilidade específico para o evento.

Entre as medidas previstas, estão linhas exclusivas de transporte para atender pontos estratégicos da cidade, incluindo os navios-hotel, que terão cerca de 8 mil hóspedes, e os principais hoteis da região do Porto.

"Iremos criar linhas de transporte exclusivas para levar esse público até a área do Parque da Cidade", afirma Oliveira.

A frota de ônibus da capital também deve ser reforçada durante o evento, com a chegada de mais de 300 veículos adicionais, segundo estimativa do governo federal. Além disso, há um esforço para priorizar ônibus elétricos e veículos menos poluentes, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. "Se houver viabilidade, pretendemos priorizar ônibus elétricos e veículos que utilizem combustíveis menos poluentes, reduzindo ao máximo a queima de combustíveis fósseis", acrescenta.

Para garantir a organização do trânsito durante a COP 30, a Guarda Municipal atuará em conjunto com os agentes de trânsito e a Polícia Militar, que já firmou convênio com a prefeitura. Uma novidade será a delegação de competência, permitindo que a Guarda também possa aplicar notificações de trânsito durante o evento.

Outra mudança prevista é a digitalização do sistema de multas e notificações, que passará a ser prontuário eletrônico, eliminando os processos ainda feitos em papel. "Isso permitirá maior agilidade e eficiência na fiscalização", finaliza o secretário.