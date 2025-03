Usinas da Paz de Belém, Ananindeua e Marituba realizam vacinação neste sábado (22)

As Usinas da Paz de Belém, Ananindeua e Marituba irão realizar vacinação em todas as unidades neste sábado (22/3). A campanha de imunização tem o objetivo de reforçar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população contra diversas doenças. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a ação ocorrerá das 9h às 13h, com a oferta de imunizantes para diferentes faixas etárias.

Belém

As unidades participantes são as Usinas da Paz do Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem.

Ananindeua

A vacinação acontecerá na Usina da Paz do Icuí-Guajará.

Marituba

Os imunizantes serão disponibilizados na Usina da Paz Marituba.

Vacinas

Serão disponibilizadas vacinas para diferentes faixas etárias, incluindo HPV (9 a 14 anos), Difteria e Tétano (a partir de 7 anos), Febre Amarela (a partir de 5 anos), Tríplice Viral (2 a 59 anos), Influenza (a partir de 12 anos) e Hepatite B (12 a 59 anos).

Para receber a imunização, é necessário apresentar a Carteira de Vacinação, RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS.