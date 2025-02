Cursos gratuitos das Usinas da Paz ajudam negócios locais

As Usinas da Paz são equipamentos pensados para fornecer serviços de lazer, saúde, educação, cultura e esporte. Nelas, a população consegue aperfeiçoar técnicas ou aprender novas habilidades para empreender, o que resulta em mais renda e incentiva a economia. De acordo com as informações divulgadas nos canais oficiais do governo do estado, alguns cursos estão sendo ofertados. As unidades estão espalhadas por diferentes bairros ofertando, além das preparações, serviços essenciais. O horário de funcionamento varia para cada uma das unidades e a inscrição nos cursos deve ser feita presencialmente de acordo com a disponibilidade de vagas.

A professora Andreza Jackson, que ministra cursos na área de tecnologia, como modelagem e impressão 3D, informática básica, influenciador digital, programação e robótica, conta que o público varia entre todas faixas etárias. “Dividimos por faixa etária, kids é de 10 a 14 anos, geral (adolescente e adultos) de 14 a 50 anos e idosos a partir de 50 anos”, afirma.

Ela percebe que muitos alunos usam os aprendizados para aprimorar habilidades em negócios que já possuem, mas também há os que empreendem do zero. Um exemplo prático é a capacitação de informática básica que pode ser essencial para muitos negócios. Segundo ela, os cursos possuem em média um mês de duração, mas podem ser divididos em módulos, com o mesmo tempo de aula.

O gerente de um restaurante na capital paraense, Edson Lima, 51, participou de pelo menos cinco cursos diversos, todos na área de gastronomia. Segundo ele, o objetivo era aprimorar o trabalho que já desempenhava na cidade. “Como a gente precisava estar se aprimorando no trabalho, aí eu decidi procurar o curso na usina da paz”, explica.

A palavra de ordem agora é se preparar ainda mais, isso porque ele sente que não chegou a hora de empreender, embora tenha esse desejo e intenção. A sua variedade de aprendizados passa por todos os detalhes da gastronomia, mas também pelo viés administrativo. “A intenção de empreender continua, mas o pensamento é poder fazer um curso mais detalhado antes de empreender na área de gastronomia. Obter um conhecimento melhor e acertar bem na hora de empreender”, afirma.

Para se inscrever nos cursos, ele conta que foi exigido apenas os documentos básicos, como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Comprovante de Residência, além de ir presencialmente realizar a inscrição.

VEJA MAIS

Confira algumas das opções para empreender

Oficinas em tecnologias de comunicação e informação

Oficina de serigrafia

Curso auxiliar administrativo

Curso de panificação

Curso manutenção de ar condicionado

Curso mecânico de motos

Curso Habilidades básicas de cozinha, Higiene e legislação de alimentos

Impressoras 3D

Mapas Digitais

Modelagem 3D

Programação

Realidade Virtual e Robótica

Curso Técnico em Saúde Bucal

Curso de capacitação de desenvolvimento do negócio do açaí