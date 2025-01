10ª Usina da Paz integra Castanhal às políticas públicas de cidadania e segurança do Estado

O município de Castanhal chega aos 93 anos de emancipação política nesta terça-feira (28) integrado a uma das mais importantes políticas públicas já implantadas no Pará: as Usinas da Paz. Durante a programação comemorativa, o governo do Estado entregará a Usina da Paz de Castanhal Elizeu Franco, em uma área construída de 10 mil metros quadrados, equipada para fornecer gratuitamente mais de 70 serviços à população do município, que integra a Região Metropolitana de Belém e também é a porta de entrada para o nordeste paraense, se constituindo em um estratégico corredor logístico para o escoamento da produção e a integração regional.

Na mais nova UsiPaz do Estado, a 10ª a entrar em funcionamento, há espaço para emissão de documentos e atendimentos de saúde, biblioteca, teatro, piscina, complexo poliesportivo, espaço multicultural, estacionamento e quadra aberta.

“Com a Usina da Paz, o bairro do Jaderlândia vai valorizar bastante, com benefícios que alcançam, principalmente, nossas crianças e adolescentes, com vários cursos, serviços de saúde, investimentos na área social e qualificação para a população. Tenho certeza que todas as famílias aqui vão ser beneficiadas, inclusive a minha. Tenho um filho de 14 anos e tenho certeza que ele também vai usufruir de muitos benefícios da UsiPaz”, ressalta a comerciante Daianna Siqueira, que reside às proximidades do complexo de cidadania e segurança, situado na Rua do Contorno.

Saúde

Paralelamente à UsiPaz, o Governo do Pará participa ativamente do desenvolvimento do município com a entrega do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Regional Público de Castanhal, ampliando os serviços da unidade, que beneficia a população desde 2020, com mais 120 leitos. Em 2023, o Estado garantiu o funcionamento do Centro de Hemodiálise, que aumentou a capacidade de atendimento de pacientes renais no Pará, com a abertura do setor de quimioterapia, da agência transfusional e do novo prédio do Hemocentro Regional. Agora, o Serviço de Hemodinâmica reforça a qualidade do atendimento em saúde.

“Estamos investindo em melhorias nos serviços de saúde de Castanhal, como o Hospital Regional de Castanhal, que é uma unidade referência no atendimento de média e alta complexidade, com ênfase em oncologia, e que atende outros 37 municípios do Estado. Entendemos que esse tipo de investimento é um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade, melhorando a qualidade de vida de todos os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde)”, destaca Ivete Vaz, titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O agricultor Manoel Nascimento, 56 anos, paciente renal crônico do Hospital Regional, mora no município de Nova Esperança do Piriá e faz tratamento na unidade há um ano. “Ao descobrir que estava doente, em Capanema, fui transferido para o Hospital Municipal de Castanhal. Me sentia muito triste, e achava que não tinha mais chance, até que fui transferido para o Regional, e aqui eu tive a esperança de volta. Fui muito bem tratado, passei a fazer hemodiálise três vezes na semana, e sinto que tive minha vida de volta”, conta o usuário.

Cidadania

O Estado também investe em regularização fundiária, entregando de títulos de terra e cadastros ambientais rurais (CARs); recursos do Programa CredCidadão, que incentiva o empreendedorismo, e garantia de moradia digna, por meio do programa habitacional "Sua Casa".

Infraestrutura

Os investimentos do governo do Estado já atingem cerca de R$ 120 milhões, englobando a construção de novos sistemas de abastecimento de água. Só em 2023 Castanhal recebeu três novos setores de abastecimento nos bairros do Jaderlândia, Cohab e Estrela. “Seguimos trabalhando na conclusão dos nossos projetos e na entrega de serviços que beneficiarão a população de Castanhal para além da oferta de água tratada. Teremos mais caravanas do Programa Água Pará e um novo ponto de atendimento à população, que ficará dentro da Usina da Paz”, informa José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

A construção do novo Centro de Convenções de Castanhal (CCC), que terá capacidade para sediar shows, feiras, palestras e congressos, é outro investimento nas áreas cultural, econômica e turística. O espaço contará com dois auditórios, um com 900 lugares e outro com capacidade para 150 pessoas, além de oito salas multiuso, praça de alimentação, jardins suspensos e teatro com 380 lugares, decks e banheiros públicos com acessibilidade.

O condomínio industrial de Castanhal é outro projeto conduzido pelo Governo no município, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codec). O empreendimento consiste na estruturação de uma área de 143,04 hectares, previamente destinada ao setor industrial pelo Plano Diretor Urbano do município, visando à implantação de empresas do segmento. O objetivo é intensificar a movimentação econômica em toda a Região de Integração Guamá, que abrange município do nordeste, e proporcionar a geração de mais empregos e renda.

Segurança

Em 2024, o Estado entregou o novo prédio do 3º Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Pará (PMPA), sediado em Castanhal, que atende cerca de 45 municípios, e o reforço de mais de 100 viaturas. Entre os investimentos anteriores na área estão a entrega da Unidade Regional de Castanhal da Polícia Científica do Pará, o novo prédio do 5° Batalhão de Polícia Militar e o 2° Batalhão Rural.

Educação

Em 2024, mais um passo foi dado no fortalecimento da educação pública no município com a entrega da Escola Estadual de Ensino Médio Lameira Bittencourt, beneficiando mais de 900 estudantes. Outros avanços, como a reconstrução da Escola Benício Lopes e a entrega da nova Escola-Indústria de Chocolate, são destaques na área. No 93º aniversário, as comemorações incluem ainda a assinatura do Projeto de Interiorização da Fundação Carlos Gomes, referência no ensino musical no Pará.