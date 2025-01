10ª Usina da Paz do Pará é inaugurada em Castanhal

O Governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (29), a 10ª Usina da Paz do Pará, localizada no município de Castanhal, no nordeste paraense. A chegada do maior complexo de cidadania do Brasil é um marco para a cidade, que, a partir de hoje, passa a contar com uma nova referência no enfrentamento à violência, acesso à cidadania e na geração de oportunidades para os mais de 192 mil moradores locais.

Com uma estrutura moderna e mais de 70 serviços gratuitos disponibilizados em áreas essenciais para a transformação social, a nova UsiPaz vai atender a diversas demandas da comunidade, com serviços de saúde, qualificação profissional, educação e assistência social. O local também oferecerá uma série de atividades culturais, de lazer e esportivas.

Durante a entrega, o Governador do Estado, Helder Barbalho, falou sobre a importância da nova Usina da Paz, um verdadeiro presente aos moradores no aniversário de 93 anos de Castanhal, celebrado na última terça-feira (28).

"É uma alegria muito grande estar aqui neste momento de festa para Castanhal, que ontem completou 93 anos. Aqui temos cultura, esporte, educação, tecnologia, formação profissional e saúde. Um equipamento público que, não só o bairro de Jaderlândia, mas que toda a cidade de Castanhal pode e deve usufruir. Temos orgulho de dizer que hoje temos no Pará o maior equipamento de cidadania do país. Uma experiência que já dá certo em Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás e que, a partir de hoje, está a serviço do povo de Castanhal. Seguimos trabalhando para expandir este projeto extraordinário, para que o Estado possa cuidar cada vez mais da população", declarou.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou que este é um momento de agradecimento. “Hoje estamos aqui entregando a nova Usina da Paz e este não é só um prédio bonito, mas um instrumento de oportunidade para as famílias. Um local que cuidará da família como um todo, da criança, dos pais aos avós. Este é o maior projeto de inclusão social do Brasil. São muitos órgãos trabalhando para atender gratuitamente as pessoas, pois os paraenses são nosso patrimônio maior e este é um Governo que cuida daqueles que mais precisam.”

O prefeito do município de Castanhal, Hélio Leite, afirmou que este é um momento especial para a cidade. “Hoje estamos participando da inauguração desta Usina, que representa muito para cada um de nós. É o maior projeto a nível nacional, que proporciona a cada morador acesso a serviços essenciais. Aqui é uma fábrica de bem-estar, de sabedoria e oportunidades, que vai mudar a vida da região e do município de Castanhal.”

Estrutura

Localizada na rua do Contorno, bairro Jaderlândia, a Usina da Paz Castanhal possui uma área construída de 10 mil metros quadrados. O projeto foi executado por meio de parceria entre o Governo do Estado e a empresa Vale.

A nova UsiPaz possui prédios e salas específicas e equipadas para serviços como emissão de documentos, atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos, salas de dança, costura, estudos e gastronomia, bibliotecas, teatro, piscina, complexo poliesportivo, academia ao ar livre, espaço multicultural, estacionamento, quadra aberta e parque infantil, entre outros.

A Usina da Paz Castanhal também será pioneira no atendimento às mulheres, com a primeira Sala da Mulher, que irá oferecer serviços específicos voltados para o atendimento e empoderamento do público feminino. A nova unidade também vai oferecer aulas para a formação de novos músicos, por meio da Fundação Carlos Gomes.

Para a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, o projeto representa um marco para Castanhal e região. “Hoje é um momento super especial. Esta é a décima Usina entregue pelo Governo do Pará. Um equipamento lindo, que com certeza vai trazer muitos benefícios e mudar a realidade da população, com mais de 70 serviços. Um projeto que vai diminuir a violência e trazer ações de todas as secretarias de Estado para que cada uma possa, dentro das suas atividades, ofertar serviços aos cidadãos”, destaca a titular da Seac.

Para a população castanhalense, a nova UsiPaz representa a realização de um sonho, como afirmou a professora Elenilda Nascimento de Souza. “A Usina é uma grande realização e um ganho para o nosso município, principalmente para o bairro Jaderlândia, que é um bairro muito grande, com muitos habitantes. Então, as famílias, não somente do Jaderlândia, mas de toda Castanhal, estão totalmente felizes com os serviços que serão ofertados pela Usina da Paz”, disse.

Serviços

A programação de cursos e atividades poderá ser consultada presencialmente no local ou por meio do Instagram oficial @usinasdapaz.