Obra de asfaltamento da estrada que liga a agrovila de Macapazinho a Castanhal gera polêmica

As obras de asfaltamento e restruturação da PA-136, no trecho de 10,30 quilômetros que liga a agrovila de Macapazinho a zona urbana de Castanhal, no nordeste do estado, estão gerando polêmica na comunidade que por meio das redes sociais denunciou que dos serviços de meio-fio e acostamento não acompanham toda a extensão da estrada. Um protesto foi marcado para esta quarta-feira, 26.

De acordo com a moradora Luciana Carvalho os moradores já procuraram o prefeito Paulo Titan e o secretário de obras, mas não foram recebidos. “Queremos que alguém vá lá ver como está sendo feita esta obra. A comunidade merece respeito. Como vamos ter uma estada assim com o meio feio e acostamento pela metade o que tem está todo torto e muito mal feito e queremos que o prefeito ou algum secretário nos dê uma satisfação e vá lá com agente ver essa obra. Nós já fomos na prefeitura e não somos recebidos por ninguém”, contou a moradora.

Vídeos feitos por moradores do andamento da obra da estrada circulam nas redes sociais como forma de mobilizar a comunidade, como explica a moradora. “Estamos convocando os moradores para ir lá protestar. Queremos que todos vejam como está essa obra e que ela não termine de qualquer forma. Macapazinho merece respeito”, falou Luciana Carvalho.

Em nota a prefeitura de Castanhal informou que as obras foram temporariamente paralisadas devido às fortes chuvas, que tem caído na região, mas que o retorno dos serviços está previsto para a próxima semana. A nota informa ainda que a prefeitura pretende entregar a obra até o mês de agosto quando acontece o Círio da comunidade.

A agrovila de Macapazinho é uma comunidade Quilombola de 128 anos, localizada a 15 km do centro de Castanhal, onde moram cerca de 200 famílias.