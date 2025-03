Novo ambulatório do Hospital da Mulher registra mais de 180 consultas em três dias

Nesta quinta-feira (20), em apenas três dias de funcionamento, o novo ambulatório do Hospital da Mulher já realizou 186 consultas especializadas, confirmando a importância do serviço para a ampliação e fortalecimento da assistência à saúde feminina no Pará. O espaço, que atende mulheres a partir dos 13 anos, oferece uma estrutura moderna e uma equipe multidisciplinar capacitada para o atendimento qualificado e humanizado.

Entre as especialidades mais procuradas nestes primeiros dias estão ginecologia, mastologia e cardiologia. Além disso, muitas pacientes também buscaram atendimento nas áreas de endocrinologia, neurologia, fisioterapia e psicologia, evidenciando a importância da abordagem integral na saúde feminina.

A professora de educação física Caroline Silva destacou a importância da nova unidade para a saúde das mulheres. “Fico muito feliz por ter sido atendida aqui e por saber que esse ambulatório começou a funcionar, pois muitas mulheres precisavam de um espaço assim. A estrutura é realmente muito bonita. Eu aguardava essa consulta há bastante tempo e, graças ao encaminhamento que recebi, pude finalmente ser atendida por um especialista. Esse hospital será um grande ganho para as mulheres”, afirmou.

A paciente do ambulatório de mastologia, Brunna Mendes, que foi submetida a uma setorectomia de mama, também elogiou o acolhimento e a estrutura do ambulatório no terceiro dia de funcionamento. "Fiquei surpresa com a rapidez e qualidade do atendimento. Desde a recepção até o consultório, fui tratada com muito respeito e atenção. Essa unidade chegou para fazer a diferença na vida das mulheres", declarou.

Além das consultas médicas, o ambulatório oferece uma variedade de exames especializados e de alta complexidade, como mamografia, ultrassonografia com Doppler, ressonância magnética, tomografia computadorizada e histeroscopia diagnóstica, reforçando a capacidade de resolução do hospital.

O Hospital da Mulher é referência estadual no acolhimento especializado a vítimas de violência sexual, doméstica, psicológica, financeira e patrimonial, oferecendo assistência integral, acolhimento humanizado e atendimento de alta qualidade. O novo ambulatório fortalece ainda mais essa atuação ao garantir apoio psicológico e reabilitação multidisciplinar, reforçando o compromisso social da instituição no enfrentamento à violência contra as mulheres.

A médica intensivista e diretora técnica do Hospital da Mulher do Pará, Nelma Machado, destacou a importância do ambulatório para o atendimento integral às mulheres paraenses. "O Ambulatório do Hospital representa um avanço essencial nesse cuidado especializado integral à mulher, proporcionando um atendimento acessível e humanizado às mulheres que necessitam de um acompanhamento clínico e cirúrgico. A estrutura é voltada para atendimentos especializados como ginecologia, cirurgia geral, cardiologia, mastologia, endocrinologia e cirurgia vascular. Com esse funcionamento, garantimos que a população feminina tenha acesso a diagnósticos precoces, tratamentos adequados e intervenções que melhoram significativamente sua qualidade de vida. Hoje, estamos iniciando o serviço de cirurgia plástica reparadora, crucial para mulheres que enfrentam desafios físicos e emocionais, seja devido à gigantomastia, que causa dor e limitação funcional, ou às sequelas de violência que afetam o corpo e a autoestima. Nosso compromisso é oferecer suporte integral, acolhimento, dignidade e recuperação", afirmou a diretora.

Serviço

Para ter acesso ao atendimento no ambulatório do Hospital da Mulher, é necessário encaminhamento médico prévio. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, centro de Belém, o ambulatório foi projetado para atender às necessidades específicas da população feminina, com ênfase em cuidados especializados de média e alta complexidade. O 1º andar é inteiramente dedicado ao atendimento ambulatorial e conta com consultórios médicos, brinquedoteca, lanchonete e áreas administrativas, facilitando o acesso e proporcionando maior conforto às pacientes.