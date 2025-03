Hospital Bettina Ferro conquista renovação para credenciamento do Conselho de Oftalmologia

O serviço de oftalmologia do Hospital Bettina Ferro conquistou a renovação do credenciamento para a Especialização em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Com isso, os profissionais da área médica que desejam se especializar na área, podem obter a certificação na instituição.

De acordo com o oftalmologista Jesu Sisnando, a implantação da residência médica na instituição representou um grande avanço para a formação de profissionais na Amazônia. "Há duas décadas, quem desejava se especializar em oftalmologia tinha que se deslocar para o Sul do país, mas decidimos implementar a residência aqui no Bettina para que os profissionais não precisassem mais sair da região", explica. "Essa medida foi fundamental para atender à demanda de oftalmologistas no Pará, especialmente no interior do estado, onde muitos dos profissionais formados na nossa residência atuam hoje", completa.

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) e vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), conquistou a renovação do credenciamento para a Especialização em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). A unidade é a única pública do Norte do país habilitada tanto pelo CBO quanto pelo Ministério da Educação (MEC) para a emissão desse título.

Criado em 2004, o Programa de Residência Médica em Oftalmologia da instituição já formou cerca de 80 oftalmologistas, com médicos especializados atuando em várias cidades do Pará, como Santarém, Altamira e Marabá. A presença desses profissionais é um reflexo do impacto positivo da residência no atendimento à saúde ocular da população paraense.

O programa segue a Matriz de Competências em Oftalmologia, estabelecida pelo CBO, garantindo uma formação de excelência aos profissionais. A residência oferece ensino de alta qualidade, com foco em clínica, cirurgia e exames oftalmológicos, assegurando que os especialistas formados pelo Bettina Ferro tenham um título válido nacionalmente, tanto pelo Conselho Brasileiro quanto pelo MEC.

O hospital universitário também se destaca pela oferta de serviços especializados para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), como o setor de córnea cirúrgica, pioneiro no tratamento de ceratocone, doença genética rara e hereditária, caracterizada pela redução progressiva da espessura da córnea, que se distende para fora, formando uma saliência em forma de cone. A instituição oferece, ainda, formações em córnea e plástica ocular, além de atuar nas áreas de catarata, glaucoma e retina, complementados por exames e procedimentos a laser.