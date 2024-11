Novembro Azul: Pará lança campanha para incentivar homens a cuidarem da saúde

Com o tema “Te cuida, maninho. Não importa a orientação e idade: todos e todas devem usar o preservativo”, a campanha Novembro Azul de 2024, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), enfatiza a vida sexual saudável masculina, incentivando entre os homens a procura por assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), porta de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Orientada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), a campanha trata a saúde masculina de forma integral, não se restringindo apenas à prevenção do câncer de próstata. A iniciativa é um estímulo à adoção de hábitos saudáveis na alimentação, prática de exercícios físicos, eliminação do tabagismo, controle do consumo de álcool, visita regular aos serviços de saúde e uso de preservativos nas relações sexuais.

“Durante o ano, a Sespa traz a mensagem de que, antes mesmo de surgirem os problemas de saúde, que vão se tornando mais prevalentes com o passar da idade, o homem se engaje nos cuidados gerais e preventivos, procurando inicialmente a Unidade Básica de Saúde, até para poder usufruir da vida como ele mesmo deseja, com qualidade, longevidade, com menos medo e mais satisfação em todas as esferas, incluindo a sexual, e evitando doenças e até internações”, disse o coordenador de Saúde do Homem da Sespa, Diego Cutrim.

Nesse sentido, a Coordenação de Saúde do Homem mantém uma sólida parceria com a Policlínica Metropolitana de Belém, que realiza 18 exames de rotina, considerados essenciais para a prevenção de inúmeras doenças, sobretudo as crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, insuficiência renal e até o câncer de próstata. O acesso a esses exames e consultas com especialistas na Policlínica também são feitos por meio de agendamentos realizados nas ações do TerPaz (Programa Territórios pela Paz) e na rotina de atendimentos das Usinas da Paz.

Durante as ações do TerPaz, os homens podem ainda contar com serviços de vacinação, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) – como HIV, hepatites B e C e sífilis -, avaliação e orientação nutricional, auriculoterapia, triagem de enfermagem e consultas médicas, além de preenchimento de cadastro com a equipe da Coordenação da Pessoa com Deficiência (Ceped), para obtenção de próteses, órteses, cadeira de rodas, cadeira de banho e passe livre.

Programação

Ao longo do mês de novembro, profissionais da Coordenação Estadual de Saúde do Homem participarão de ações de saúde e educativas nas agendas do TerPaz e das Usinas da Paz, em hospitais e praças públicas de Belém e Marituba, na Região Metropolitana.

Será feita uma webconferência voltada aos Centros Regionais de Saúde da Sespa e seus municípios adstritos, e também oficinas de qualificação para a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), com rodas de conversa sobre a campanha nas sedes do 3° CRS (em Castanhal) e 4° CRS (em Capanema).

Agenda da campanha Novembro Azul

Dias 5, 6 e 7: oficina em Castanhal para municípios abrangidos pelo 3º Centro Regional de Saúde;

Dia 7: Ação no Hospital Galileu, em Belém;

Dia 8: Usina da Paz no Guamá / visita técnica ao município de São Domingos do Capim;

Dia 9: Ação no Mercado do Ver-o-Peso;

Dia 10: Ação na Praça da República;

Dia 12: Participação no seminário da Secretaria de Saúde de Belém (Sesma);

Dia 16: Ação na Usina da Paz do Icuí;

Dia 17: Ação no Parque do Utinga, entre 08 e 13h;

Dia 19: Participação em webconferência;

Dia 21: Ação no Hospital Jean Bitar, em Belém, entre 09 e 11h;

Dia 22: Ação na Usina da Paz no Bengui, entre 8 e 13h;

Dia 23: Ação na Usina da Paz na Terra Firme, entre 8 e 13h;

Dia 24: Ação na Praça Batista Campos, entre 8 e 13h;

Dias 25, 26 e 27: oficina no município de Capanema para profissionais de saúde dos municípios abrangidos pelo 4º Centro Regional de Saúde, e

Dia 30: Ação na Usina da Paz no bairro da Cabanagem, entre 8 e 13h.