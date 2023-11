Novembro Azul: Grupo Liberal promove ações de conscientização sobre câncer de próstata

A campanha Novembro Azul, que alerta sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata, é tema de atividades dedicadas à conscientização sobre a saúde masculina dos funcionários do Grupo Liberal nesta semana. Na tarde desta terça-feira (14), o departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa promoveu a ação de corte de cabelo.

Já na próxima terça-feira (21), às 11h, acontece a palestra de prevenção, realizada no auditório do bloco B, na sede do grupo, no bairro do Marco, em Belém. Os participantes também receberão atendimentos de massoterapia, no horário da tarde. Para marcar a campanha, como forma de tradição, todos devem vestir azul para realizar a foto oficial do mês ‘Novembro Azul’.

Segundo a coordenadora de gestão de pessoas do Jornal O Liberal, Rádio Liberal e portal OLiberal.com, Renata Souza, a campanha Novembro Azul, além de possibilitar a conscientização e informação aos trabalhadores, cria um ambiente comunitário onde os homens podem desfrutar de um momento de autocuidado.

“Nosso principal objetivo é estimular os funcionários a ver a importância desse mês, de cuidar da saúde e incentivar a qualidade de vida deles. Ações como essa fazem com que eles venham e que a gente converse com eles. É um momento em que cuidam tanto do visual quanto se integrando”, afirma.

A gestora ressalta a importância de participar de ações como essa tanto para a saúde voltada para a temática, quanto para a emocional. “A gente sempre fecha com aquilo que eles gostam, com aquilo que participam. Eles gostam muito dessas parcerias voltadas para a questão da mudança do visual. O objetivo é fazer com que eles se sintam realmente felizes”, complementa.

A coordenadora frisa que os homens devem ter mais atenção quanto à temática. “Ir ao médico, agendar exames, fazer check-ups e disseminar informações sobre”, destaca. Para Renata, atividades voltadas para os homens são necessárias. “Um momento de integrar, de estimular mesmo, para que eles tenham uma boa qualidade de vida através de um bom ambiente de trabalho. Ações como essa fazem com que eles se sintam valorizados, sintam o ‘eu mereço me cuidar’”, destaca.

O cabeleireiro técnico educador Edson Reis, colaborador há 3 anos da ação, conta que participar da campanha é gratificante. “Servir o próximo é algo que todos nós devemos alimentar na nossa mente. Em qualquer ação que o Grupo chamar, estou aqui para apoiar porque é muito gratificante”, diz Edson entusiasmado.

Edson conta que os funcionários sempre comentam que voltarão em próximas ações. “O feedback deles é: ‘Gostei, ficou legal. Olha, venho mais vezes. Vou aguardar a próxima’, relata.

Para o assistente administrativo Cleber Ferreira, 42, participar da ação é significativo para relembrar a necessidade de conscientização e, também, o cuidado da instituição. “Todos os anos ela proporciona palestras e encontros justamente para causar conscientização para que o colaborador possa tomar ciência da gravidade que é o assunto”, avalia.

O colaborador conta que ainda não fez o exame, mas garantiu que vai marcar. “Nesse período de novembro azul é que, geralmente, nós tomamos ciência e, assim, buscamos os cuidados de forma mais específica", continua Cleber.

Serviço

Novembro Azul do Grupo Liberal

JORNAL O LIBERAL

14/11 (terça-feira)

- Corte de cabelo – Horário: 14h às 17h – Local: Auditório Bloco B

21/11 (terça-feira)

- Palestra de Prevenção | Horário: 11h – Local: Auditório Bloco B

- Massoterapia | Horário: 14h às 17h – Local: Auditório Bloco B

- Foto oficial | Horário: 16h – Local: Hall de entrada