No Pará, oito Unidades de Conservação participam da campanha 'Um dia no Parque'

Campanha nacional promovida pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), intitulada ‘Um Dia no Parque’, terá programação no Pará neste final de semana. A campanha que atua em defesa das Unidades de Conservação fará atividades de lazer, turismo, esporte, educação ambiental e cultura em oito unidades.

A ação é realizada desde 2018 pela Coalizão Pró Unidades de Conservação (Unidos Cuidamos) e passou a ser implementada no Pará pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) desde 2019, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR- Bio). No ano de 2022 o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Prefeitura de Juruti, Prefeitura de Monte Alegre, Prefeitura de Terra Santa e Prefeitura de Santarém – com apoio da Equatorial Energia Pará, passaram a fazer parte do grupo de trabalho.

Este ano, com o tema “De volta ao Parque”, entre as oito Unidades de Conservação do estado a vila de Alter do Chão, em Santarém, realiza as ações; uma programação ocorrerá em uma Área de Proteção Ambiental da vila, bem como nas áreas de proteção dos municípios de Juruti, Faro, Oriximiná, Monte Alegre, Belém, São Geraldo do Araguaia e Marituba.

A expectativa do evento é mobilizar e sensibilizar a sociedade em prol da conservação ambiental. De acordo com a pesquisadora do Imazon, Jakeline Pereira, a campanha proporciona atividades para que o público vivencie práticas de conservação, conhecendo os benefícios de se manter a natureza.

"As Unidade de Conservação são espaços públicos que podem trazer muitos benefícios para o ser humano, como o fornecimento de água, ar puro, sementes, frutos, espaço de lazer, esportes e contemplação. Queremos que as pessoas se engajem e saibam a importância de proteger os nossos biomas, com sua fauna, flora e os modos de vida de povos e comunidades tradicionais que habitam nos territórios. Esses espaços são patrimônio público do povo brasileiro, por isso devemos usá-los e protegê-los”, enfatizou.

O Pará possui 92 Unidades de Conservação, que somam 423 mil km², ou seja 34% do território do estado. Destas, 85 podem ser visitadas pelo público de forma gratuita e algumas necessitam de autorizações para visitação, emitidas por seus respectivos órgãos gestores - Secretarias Municipais de Meio Ambiente, IDEFLOR- Bio ou Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Programação

A programação inicia no sábado (23), na Floresta Nacional Saracá-Taquera, em Oriximiná, com passeio guiado de canoa pelo igarapé e trilha. Na APA Jará, em Juruti, haverá atividade lúdica sobre as lendas da cidade e apresentação do personagem Rairú - que de acordo com a tradição Munduruku está por trás da criação de tudo.

Já no domingo (24), a programação segue na Floresta Nacional com trilha ecológica, na qual um grupo de ciclistas sairão de madrugada de Porto Trombetas em direção à Base do Patauá. Ainda no domingo será realizado campeonato de canoagem , amistoso de futebol, brincadeira de pau-de-sebo, além de exposição, apresentação de teatro e plantio de árvores na Floresta Estadual de Faro.

Alter do Chão

Na APA Alter do Chão, o dia de visita será marcado por competição dos catraieiros, trabalhadores essenciais para o turismo local. As catraias, pequenas embarcações movidas a remo, permitem que os visitantes de todo o mundo conheçam as belezas da famosa Ilha do Amor, cartão postal de Alter. No domingo, os catraieiros mais rápidos serão premiados. O dia encerra com uma trilha na Serra da Piroca, apresentação cultural dos botos e show regional.

Monte Alegre

Para estimular o debate sobre a conservação da natureza, diversas ações de educação ambiental serão realizadas nas Unidades de Conservação. No Parque Estadual Monte Alegre, além de palestras e apresentação teatral, haverá circuito pelas trilhas da Serra da Lua e da Gruta do Pilão, com abertura inédita da trilha para a Gruta do Miritipé, localizada na serra do Paytuna.

Já na região do Araguaia haverá visita guiada aos sítios arqueológicos, palestras sobre a Amazônia e Cerrado e trilha à Cachoeira Moisés, todas no Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas.

Belém

A capital paraense também integra a campanha, com atividades no domingo (24). Na edição deste ano, o ecoturismo e o esporte de aventura estão em destaque no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, com passeio ciclístico, trilha e a atividade “Caminho das águas”, com uma caminhada ecológica e bóia cross.

Em Marituba, região metropolitana de Belém, serão ofertados 30 vagas para uma trilha guiada pelas ruínas da antiga fazenda da Pirelli.