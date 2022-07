Setor de turismo cresce 50% no Brasil em 2022; indicador iguala dados pré-pandemia

As atividades turísticas no Brasil registraram uma alta acima de 50% nos cinco primeiros meses do ano. O setor está aquecido e o percentual já iguala aos dados registrados no momento pré-pandemia, em 2020. Houve um aumento em 2,6% nos dados de maio em relação a abril deste ano, sendo o terceiro melhor mês consecutivo em resultados positivos. No acumulado de 2022, houve um crescimento de 11,7% no setor, sendo eles 0,1% menor do que o mesmo período registrado em fevereiro de 2022.

Confira quais cidades tiveram percentual positivo em turismo no mês de maio de 2020, durante avaliação regional:

São Paulo (2,5%)

Rio Grande do Sul (3,9%)

Bahia (1,5%)

Ceará (2,3%)

Outras cidades não conseguiram alcançar um crescimento esperado em maio, na demanda local, são elas:

Rio de Janeiro (-2,8%)

Goiás (-9,6%)

Paraná (-4,4%)

Santa Catarina (-4,8%)

Em relação aos percentuais de 2021, o crescimento real em comparação com 2022 é de 50,2%. Somente no mês de maio o crescimento no setor chegou a 45,6%. A procura também impulsionou as receitas das companhias aéreas, restaurantes, hotéis, locação de imóveis, locação de automóveis, transporte coletivo, bufê, entre outros.

Na comparação de janeiro a maio de 2021, com 2022, todas as 12 capitais analisadas tiveram percentuais positivos nos serviços gerados pelo setor. Os destaques ficaram para: