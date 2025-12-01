Capa Jornal Amazônia
Natal Solidário mobiliza doações para ajudar famílias em Ananindeua; veja como contribuir!

Ação chega à 17ª edição e mobiliza moradores de Ananindeua para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

Riulen Ropan
fonte

A campanha já começou e busca arrecadar alimentos não perecíveis e cestas básicas. (Foto: Divulgação)

O Natal se aproxima e, com ele, floresce o espírito de solidariedade que transforma realidades e aquece corações. Em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, um grupo de amigos e vizinhos se reúne, pelo 17º ano consecutivo, para fazer a diferença no natal de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. É o projeto Natal Solidário dos Amigos da 41, que mais uma vez convoca a comunidade para unir forças em uma grande corrente do bem.

A campanha já começou e busca arrecadar alimentos não perecíveis e cestas básicas, reforçando o compromisso do grupo em garantir que a magia natalina chegue aos lares que mais precisam. 

As doações podem ser feitas até o dia 15 de dezembro.  A sede do projeto fica localizada na Cidade Nova 8 WE 41 B, nº 632, em Ananindeua. 

Quem desejar contribuir sem sair de casa pode doar via PIX pela chave: natalsolidariodosamigosda41@gmail.com.

Os voluntários, sempre engajados, também disponibilizam atendimento direto para quem deseja ajudar. Interessados podem entrar em contato pelos telefones (91) 98098-5672 ou (91) 98117-1860, fortalecendo ainda mais a rede de solidariedade que cresce a cada edição.

Tradição que transforma vidas

Segundo o voluntário Jailton Batista, após o período de arrecadação, a equipe se dedica à organização da tradicional festa realizada no domingo que antecede o Natal. “Fazemos a contagem de tudo que conseguimos arrecadar e, a partir disso, cadastramos as famílias que serão beneficiadas. São moradores do entorno da sede, que vivem em áreas e situações de grande vulnerabilidade”, explica.

A celebração, marcada pela emoção e pela esperança, distribui cestas básicas, brinquedos para as crianças e oferece uma programação especial que inclui presença do Papai Noel, lanches, brindes e diversas brincadeiras. 

Simone Ferreira, voluntária do projeto, explica que, para muitas famílias, esse também é um momento de alegria, celebrado com grande expectativa e entusiasmo por todos. "Nós precisamos do apoio de todo mundo. Quanto mais doações a gente recebe, mais famílias conseguimos ajudar. Esse é um momento especial não só para nós, voluntários, mas também para muitas crianças e adultos que aguardam com expectativa por essa grande festa de Natal que realizamos todos os anos", reforça. 

Solidariedade que inspira

Mais do que doar alimentos ou brinquedos, o Natal Solidário dos Amigos da 41 busca despertar na população a consciência sobre responsabilidade social. O projeto reforça a ideia de que pequenas ações podem provocar grandes transformações — e que, juntas, fazem o espírito natalino se tornar realidade na vida de quem mais precisa.

Serviço

17º Natal Solidário dos Amigos da 41
Doações: até 15 de dezembro
Mais informações e fotos: facebook.com/projetonatalsolidariodosamigosda41/

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

