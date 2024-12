Solidariedade no Natal: Amigos de Ananindeua arrecadam alimentos e brinquedos para famílias carentes

O mês de dezembro chegou e, com ele, o espírito de solidariedade que inspira muitas pessoas a ajudarem o próximo nessa época natalina. Atitudes como essa são a essência do, que, em sua 16ª edição, organiza opara beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social em Ananindeua.

O espírito natalino se manifesta na Travessa We 41-B, no Conjunto Cidade Nova VIII, onde o projeto realiza ações que transformam o fim de ano de muitas famílias. Idealizado por Jailton Ferreira, vigilante e coordenador da iniciativa, o Natal Solidário nasceu de um desejo genuíno de levar esperança à comunidade local.

“Tudo começou como um pequeno gesto de solidariedade aqui na rua, e hoje conseguimos beneficiar centenas de famílias. Este ano, apesar das dificuldades, seguimos confiantes em Deus para fazer o melhor possível”, explica Jailton.

Natal Solidário Amigos da 41 Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

A ação inclui a arrecadação de alimentos não perecíveis e cestas básicas, além de brinquedos para as crianças. O cadastro prioriza famílias em situação de extrema necessidade, como aquelas que vivem em áreas de palafitas ou sem renda fixa.

As doações podem ser entregues diretamente no endereço do projeto, na We 41-B, nº 632, ou por meio de contato com os organizadores, através do telefone (91) 98098-5672.

Além das cestas básicas, o idealizador da ação destaca que o dia da entrega é também uma grande celebração natalina. “Nós fechamos a rua e organizamos uma festa com distribuição de brinquedos, pula-pula para as crianças, Papai Noel, refrigerantes e até corte de cabelo gratuito. Nosso objetivo é proporcionar um momento especial para essas famílias, que muitas vezes têm tão pouco”, explica Jailton.

O projeto é uma demonstração do poder da solidariedade e do impacto que pequenas ações podem ter no cotidiano de quem mais precisa. Em meio às dificuldades econômicas, o Natal Solidário dos Amigos da 41 prova que o verdadeiro significado do Natal está na união e no amor ao próximo.

Serviço:

Natal Solidário dos Amigos da 41

Doações: alimentos não perecíveis e brinquedos.

Endereço: Travessa We 41-B, nº 632, Conjunto Cidade Nova VIII, Ananindeua.

Contato para mais informações: (91) 98098-5672