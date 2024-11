Papai Noel dos Correios inicia campanha solidária em Belém; veja como participar

Os Correios lançaram na manhã desta terça-feira (12), na agência central de Belém, na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, a 35ª edição da campanha “Papai Noel dos Correios”, que incentiva a sociedade a adotar cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade. Considerada uma das maiores iniciativas natalinas do país, a campanha atende pedidos de crianças da rede pública de ensino, além de menores assistidos por instituições parceiras, incluindo abrigos e núcleos socioeducativos.

Dona Jaira Souza, dona de casa, levou a cartinha da filha Aylla Yasmim, de 4 anos, até a agência para que a menina participasse da campanha e tivesse sua cartinha apadrinhada. “No momento, estou desempregada e não tenho como dar um presente para a minha filha. Ela pediu na cartinha pro Papai Noel um sapato e uma roupa, quero muito que ela seja abençoada com o presente”, relata Jaira.

Dona Jaira Souza ao lado da filha Aylla Yasmim (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Com o tema “Adote uma cartinha e seja você o Noel”, a campanha deste ano permite que as cartinhas sejam adotadas tanto presencialmente nas agências dos Correios quanto pelo blog oficial da ação. A entrega dos presentes deve ser feita nas agências indicadas, garantindo que cada criança receba seu presente de Natal.

A campanha segue até dezembro, e os organizadores esperam que todas as cartas sejam adotadas. Em Belém, a mobilização atrai doadores de todas as idades, que veem na campanha uma oportunidade de levar um pouco mais de alegria ao Natal das crianças. A presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Maria de Nazaré Silva Gouveia, é uma das madrinhas da campanha deste ano. “Estou muito feliz e emocionada em poder ajudar uma ação como esta. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer neste Natal é deixar uma criança e seus familiares felizes”, comenta.

Maria de Nazaré também ressalta o envolvimento do TJPA na ação: “Nós do TJPA vamos ajudar na mobilização da campanha e, se Deus quiser, conseguir muitos padrinhos e madrinhas para a adoção de uma carta”, relata.

Presidente do TJPA, Maria de Nazaré Silva Gouveia (Foto: Ivan Duarte)

Em 2023, a campanha atendeu a um número recorde de 270 mil pedidos em todo o Brasil. No Pará, cerca de 7.700 cartas foram adotadas no ano passado. Para 2024, o superintendente dos Correios no estado, Marcelo Pinheiro, compartilha a meta de atingir 9 mil adoções. “Nossa missão este ano é alcançar 9 mil ou mais cartinhas no estado todo. Estamos mobilizados para envolver pessoas que possam nos ajudar a realizar o sonho natalino dessas crianças.”

Marcelo destaca a importância da ação para a sociedade: “Fazer uma criança feliz no dia de Natal não tem preço. Quem adota uma cartinha sai renovado como pessoa e começa a enxergar a vida de outra forma”, conclui.

Superintendente Dos Correios Do Pará | Marcelo Pinheiro (Foto: Ivan Duarte)

Para mais informações sobre como adotar uma carta ou onde entregar os presentes, acesse o site oficial dos Correios ou o Blog Noel