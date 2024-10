Arquidiocese de Santarém lança campanha de Natal para arrecadação de alimentos não perecíveis

A Arquidiocese de Santarém, no oeste paraense, lançou a campanha de Natal “Pão em todas as mesas”, para arrecadação de alimentos não perecíveis que serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Com o lema “Pequenos gestos fazem a diferença”, a campanha recebe as doações até o dia 22 de dezembro, nas paróquias, áreas pastorais e comunidades que integram a rede arquidiocesana.

Os pontos de coleta também serão responsáveis pela distribuição das cestas básicas, a partir do dia 22 de dezembro.

Cestas distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade para o Natal 2023 (Divulgação/ Arquidiocese de Santarém)

No dia 17 de novembro, dia Mundial dos Pobres, a Arquidiocese orienta as paróquias e áreas pastorais a realizarem uma ação para arrecadar alimentos não perecíveis para a campanha.

O Arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, também incentiva a doação de brinquedos. Ele motiva a sociedade a participar desta campanha. “Lembre-se de que pequenos gestos de caridade, de solidariedade fazem toda a diferença. Portanto, empenhe-se na campanha de Natal ‘Pão em todas as mesas’, fazendo a sua colaboração, a sua doação nas paróquias e comunidades”.

(Lucas Quirino, estagiario sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)