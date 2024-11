Arte Pela Vida abre campanha de Natal para arrecadar cestas básicas; saiba como ajudar

O Comitê Arte Pela Vida utilizou as redes sociais na noite desta segunda-feira (11) para anunciar o lançamento de uma campanha de Natal cuja finalidade é arrecadar doações para garantir um final de ano mais feliz às pessoas que vivem com HIV/Aids no Estado. A organização está aceitando cestas básicas, que serão destinadas a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser entregues na Loja Sustentável Arte Pela Vida, localizada na Rua Oriental do Mercado de Carne Francisco Bolonha, no Ver-o-Peso, em frente ao Moinho Central.

Também é possível fazer contribuições por meio de Pix, com o e-mail comiteartepelavida@gmail.com. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (91) 98250-6161 ou 98314-8166.