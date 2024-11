Onde encontrar o Papai Noel em Belém? Saiba onde ver o 'Bom Velhinho' e já entrar no clima de Natal

No próximo domingo, dia 10 de novembro, às 18h, o Belém recebe o personagem mais aguardado da temporada: Papai Noel. A chegada do "bom velhinho" será marcada por um grande espetáculo natalino, que promete encantar famílias com um momento cheio de magia e diversão. O evento gratuito, será realizado em um shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro e contará com uma série de atividades que vão transportar o público para o universo encantado do Natal.

O espetáculo contará com um show repleto de magia e encanto. A parada natalina, acompanhada por personagens icônicos do universo infantil, transformará o shopping em um verdadeiro conto de Natal. A chegada do bom velhinho é um dos momentos mais aguardados pelas crianças e também pelos adultos, sendo uma celebração que marca o início do clima natalino no empreendimento.

“A chegada do Papai Noel é um dos momentos mais mágicos do Natal. Ver o brilho nos olhos das crianças e o sorriso dos adultos é algo que nos enche de alegria. Esse encanto que o Natal traz é o que torna essa época tão especial, e estamos preparando tudo com muito carinho para que as famílias vivam esse momento de forma única aqui no Parque Shopping”, comenta Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço:

Chegada do Papai Noel no Parque

Quando: Dia 10 de novembro de 2024 (Domingo)

Onde: Parque Shopping Belém - Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde

Horário: A partir das 18h