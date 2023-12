Shopping de Santarém viraliza com decoração de Natal inspirada nos rios da Amazônia; vídeo

Um shopping de Santarém, no Pará, está chamando a atenção nas redes sociais com uma decoração de Natal diferente. O tema escolhido foi "Natal Acquazônia", inspirado nos rios da Amazônia.

A decoração conta com animais típicos da região, como peixe-boi, pirarucu e tambaqui. Também há uma "canoa-trenó" puxada por poraquês e um Papai Noel catraieiro vestindo roupas simples em uma catraia, uma embarcação geralmente movida a remo.

Além disso, o shopping também realiza um sorteio de Natal, com o principal prêmio sendo três caiaques. A decoração amazônica permanecerá até janeiro de 2024.

A publicação da decoração no TikTok, feita pela internauta @marianadisse, já alcançou mais de 300 mil visualizações. "Não me venha com neve no natal paraense", disse a tiktoker. Nas redes sociais, internautas elogiaram a iniciativa do shopping. "Eu achei essa decoração de natal absolutamente genial", disse uma. "Parabéns por valorizar a própria região", enalteceu outro.

