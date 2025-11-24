Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Projeto leva alegria e solidariedade a crianças paraenses em edição com ex-BBB e influenciadores

Além da tradicional doação de brinquedos, a programação inclui momentos de confraternização, integração entre voluntários e reconhecimento a todos que contribuem para tornar o projeto possível

O Liberal
fonte

Doação de brinquedos leva alegria a crianças de Porto de Moz em edição com ex-BBB e influenciadores. (Divulgação)

A influenciadora Jaquelline Grohalski participou, pelo segundo ano consecutivo, do projeto “Fábrica de Sorrisos”, ação solidária realizada em Porto de Moz, no sudoeste paraense. Em sua sexta edição, o programa reuniu apoiadores, empresários e influenciadores, entre eles os embaixadores Jaquelline e Gui Araújo, reforçando o compromisso coletivo em promover alegria e transformar a realidade de crianças da região.

Nas redes sociais, Jaquelline compartilhou a emoção de participar novamente da iniciativa e confirmou presença já para 2026. “Eu sempre admirei muito o projeto do meu amigo Heitor Ximenes, é lindo demais ver a felicidade dessas crianças. O que estiver em meu alcance farei para ajudar que a Fábrica de Sonhos tenha cada vez mais visibilidade. Já estou confirmada para o próximo ano”, declarou.

O “Fábrica de Sorrisos” cresce a cada edição, ampliando sua rede de parceiros que acreditam no impacto de gestos simples, mas cheios de significado. Em 2025, a expectativa é de que o encontro se torne a maior edição já realizada, celebrando seis anos de uma trajetória marcada pela solidariedade e pelo envolvimento comunitário.

Além da tradicional doação de brinquedos, a programação inclui momentos de confraternização, integração entre voluntários e reconhecimento a todos que contribuem para tornar o projeto possível. Ano após ano, a iniciativa reforça que a solidariedade é capaz de mudar histórias e multiplicar sorrisos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

porto de moz

doação de brinquedos
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BENEFÍCIO

Como fazer recarga gratuita de gás de cozinha em Belém? Confira quem tem direito e como solicitar

Benefício do programa Gás do Povo começou a valer nesta segunda-feira (24) para famílias inscritas no CadÚnico

24.11.25 21h31

DESDOBRAMENTO

'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relato de agressão de Aurélio Goiano

24.11.25 13h33

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda