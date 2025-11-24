Projeto leva alegria e solidariedade a crianças paraenses em edição com ex-BBB e influenciadores

A influenciadora Jaquelline Grohalski participou, pelo segundo ano consecutivo, do projeto “Fábrica de Sorrisos”, ação solidária realizada em Porto de Moz, no sudoeste paraense. Em sua sexta edição, o programa reuniu apoiadores, empresários e influenciadores, entre eles os embaixadores Jaquelline e Gui Araújo, reforçando o compromisso coletivo em promover alegria e transformar a realidade de crianças da região.

Nas redes sociais, Jaquelline compartilhou a emoção de participar novamente da iniciativa e confirmou presença já para 2026. “Eu sempre admirei muito o projeto do meu amigo Heitor Ximenes, é lindo demais ver a felicidade dessas crianças. O que estiver em meu alcance farei para ajudar que a Fábrica de Sonhos tenha cada vez mais visibilidade. Já estou confirmada para o próximo ano”, declarou.

O “Fábrica de Sorrisos” cresce a cada edição, ampliando sua rede de parceiros que acreditam no impacto de gestos simples, mas cheios de significado. Em 2025, a expectativa é de que o encontro se torne a maior edição já realizada, celebrando seis anos de uma trajetória marcada pela solidariedade e pelo envolvimento comunitário.

Além da tradicional doação de brinquedos, a programação inclui momentos de confraternização, integração entre voluntários e reconhecimento a todos que contribuem para tornar o projeto possível. Ano após ano, a iniciativa reforça que a solidariedade é capaz de mudar histórias e multiplicar sorrisos.