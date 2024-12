Municípios do Marajó recebem investimentos do Governo do Pará

Nesta terça-feira, 10, em Cachoeira do Arari, foi entregue a Escola Estadual Umarizal. Esta é a 157ª unidade escolar entregue pelo Governo do Estado, que reafirma seu compromisso com a educação.

“Aqui, em Cachoeira do Arari, recebemos o desafio de fazer uma escola de qualidade para o distrito do Umarizal. E hoje, poder entregar a escola de número 157, representa a responsabilidade com a educação, a prioridade com o ensino. Onde tiver um morador, uma comunidade, nós chegaremos com ensino de qualidade, com ensino de tempo integral, para que essas crianças e jovens possam ter formação e, através da educação, uma vida de muita prosperidade”, afirmou o governador Helder Barbalho.

A nova instituição de ensino agora conta com cinco salas de aula, depósito de merenda, cozinha, área de recreio coberta, sala de informática, sala de arquivo, diretoria e vice-diretoria, banheiros femininos e masculinos, banheiro para pessoa com deficiência (PcD), refeitório, almoxarifado e secretaria para atender 159 estudantes, entre as turmas de Ensino Médio (Tempo Integral) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período da noite.

Lucas Andrade, estudante do 2º ano do Ensino Médio, e fala da importância de ter uma escola nova para estudar. “É uma grande satisfação estar aqui nessa escola. Ela é climatizada, tem um espaço bem legal para descansarmos, termos uma aula bem legal. Os professores são ótimos, sempre respeitosos, bem competentes. Aqui era só mato e agora é uma grande satisfação ver a escola reinaugurada, bonita”, disse.

Para a professora de matemática Heloneida Leite Ledo poder receber uma escola nova, com um ambiente adequado para funcionários e alunos, trará grandes mudanças.

“Passamos a maior parte do tempo aqui na escola, e eu me sinto muito realizada por essa oportunidade que a escola nos oferece. Nós procuramos dar o nosso melhor para os nossos alunos, e ao conversar com alguns deles a gente percebe o sentimento de gratidão e o esforço que eles têm. Ter um espaço novo é um incentivo a mais para estudar”, disse a professora.

VEJA MAIS

Obras de infraestrutura

Para garantir mais infraestrutura, mobilidade urbana e lazer para os moradores do município de Ponta de Pedras, também foram entregues 12 ruas asfaltadas e a nova Praça Magalhães Barata. Helder Barbalho enfatizou que Governo do Estado cada vez mais reforça o compromisso com o município para garantir desenvolvimento.

"Feliz em estar aqui, mais uma vez, para fazer entregas. Estivemos recentemente entregando orla, praça, terminal, fazendo parceria de pavimentação de ruas, o que tem permitido que a cidade de Ponta de Pedras cresça e se desenvolva cada vez mais. Essa praça está linda, um espaço de encontro das famílias, dos casais, de venda da culinária e do artesanato, um novo local de lazer", disse o governador.

E adiantou que mais investimentos em infraestrutura, educação e saúde chegarão para cidade. “Vamos fazer novas obras de asfalto para deixar a cidade mais urbanizada, concluir o hospital, um sonho da população, também tem escola”, finalizou.

Por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará” foram investidos mais de R$ 5 milhões para asfaltar 12 ruas: Rua Siqueira Campos, Rua Antero Lobato, Rua 15 de Novembro, Rua Ytaguari, Rua Paralela à Mãe Vitoria, Rua Mutirão, Travessa Leonardo Tavares, Rua 24 de Outubro, Rua Siqueira Mendes, Rua Joaquim Bulhosa, Rua Francisco Ribeiro e Rua Cupertino Viana.

"Aqui era uma estiva de madeira, virou uma ponte e agora, graças a Deus, conseguimos o objetivo de ver a chegada do asfalto. Melhorou muito para os moradores, para as crianças que estudam. Nesse período chuvoso, as crianças vão andando até a escola. É um sonho muito esperado. Isso melhora na questão da poeira que chega às crianças e idosos, é mais saúde. Agradeço ao governador Helder Barbalho, à vice-governadora Hana Ghassan e à prefeita Consuelo Castro por essa parceria que só traz benefícios para a cidade", destacou o pedreiro Josenildo Pereira.

Em Salvaterra, foram entregues as novas sedes do XI Comando de Policiamento Regional (CPR XI) e do 73º Pelotão da Polícia Militar no município.

O novo CPR XI possui uma estrutura moderna que inclui pátio de formação, depósitos administrativos, mini auditório, sala de aula, e alojamentos, tanto masculinos quanto femininos. Além disso, um refeitório e estacionamento foram construídos para atender às necessidades dos policiais. O espaço foi projetado para oferecer uma melhor qualidade de trabalho e, consequentemente, uma segurança mais efetiva à população. Já o 73º Pelotão recebeu melhorias significativas, com manutenção do prédio e supervisão da seção administrativa, além de novos alojamentos e copa.

Durante a entrega, o chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho, destacou essas obras fazem parte de um esforço contínuo para melhorar a segurança pública em todo o Estado. “É fundamental garantir que nossos policiais tenham as melhores condições para exercer sua função. Estamos investindo para que nossa tropa se sinta valorizada e, assim, possa atuar com mais eficiência em suas missões”, declarou.