Municípios de Marabá e Redenção recebem melhorias do projeto Escola Transforma

Desde novembro, um novo projeto se abriu para 291 crianças de escolas rurais nos municípios de Marabá e Redenção, no Pará. O projeto Escola Transforma, realizado pelo Instituto Cuidare, trouxe melhorias que estão impactando diretamente a rotina desses estudantes, oferecendo infraestrutura adequada para potencializar o aprendizado em comunidades muitas vezes esquecidas pelas políticas públicas.

Focado em escolas rurais, quilombolas e indígenas, o Escola Transforma implementou melhorias nas escolas EMEF Francisco Coelho, em Marabá, e EMEIEFTI Bela Vista, em Redenção. Entre as melhorias, estão salas de leitura com um acervo de 400 livros, hortas escolares, parquinhos e mobiliário voltado para segurança alimentar. As intervenções refletem o compromisso em criar ambientes que estimulem o aprendizado e o bem-estar das crianças.

Na EMEF Francisco Coelho, que atende 73 alunos entre 4 e 14 anos, a chegada do projeto significou muito mais do que novos espaços: é a possibilidade de cultivar uma horta, explorar um acervo literário inédito e usufruir de equipamentos essenciais, como uma nova geladeira para armazenar alimentos do lanche escolar. Esses elementos fortalecem a rotina pedagógica e promovem a sustentabilidade e a leitura como pilares do ensino.

Em Redenção, na EMEIEFTI Bela Vista, os 218 alunos agora têm acesso a uma sala de leitura, um parquinho e uma horta. A mudança trouxe um novo entusiasmo ao ambiente escolar, como destaca o diretor da escola, Wailton de Barros: "Somos uma escola rural, talvez com a acessibilidade mais difícil do município. As crianças estão na expectativa, e os professores veem na horta uma oportunidade para integrar a sustentabilidade ao ensino integral que praticamos".

Sala de leitura entregue pelo projeto (Divulgação)

O projeto Escola Transforma se destaca por ir além das melhorias físicas. Ele busca criar uma cultura de engajamento envolvendo a comunidade escolar e as famílias, reafirmando a importância de um esforço conjunto para transformar a educação pública. Desde 2021, já beneficiou 91 escolas em 83 municípios de 12 estados brasileiros, impactando a vida de mais de 22.200 estudantes. Em 2024, espera alcançar 4.900 alunos em 30 escolas de diferentes estados.

Kátia Rocha, presidente do Instituto Cuidare, resume a missão do projeto. "A escola pública brasileira é um compromisso de todos. Apenas por meio dela podemos construir uma base sólida para as futuras gerações". Essa visão orienta as ações do Instituto, que acredita no poder transformador da educação como um direito humano fundamental para o desenvolvimento individual e coletivo.

Sobre o Instituto Cuidare

O Instituto Cuidare é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2022 e formada por pedagogos, professores, administradores, comunicadores, engenheiros, arquitetos e artistas. São pessoas que acreditam no poder transformador da educação para a regeneração de uma sociedade mais justa e equitativa; que acreditam que a educação é um dos principais instrumentos para a redução da pobreza e das desigualdades sociais; que sabem que a educação é um direito humano fundamental para que cada pessoa possa desenvolver o seu maior potencial

Para colocar seu propósito em prática, o Instituto Cuidare atua dentro das escolas públicas, porque é um lugar para todos, que reúne toda a comunidade. Trabalha em parceria com outras entidades e organizações para alcançar resultados na formação de estudantes e de professores, e na construção de um ambiente escolar acolhedor e motivador.

Apesar de uma constituição recente, a sua história começa em 2008, com a Rede Educare, uma produtora cultural, que realiza projetos voltados à educação, sustentabilidade, formação de leitores, promoção da diversidade por meio da implementação de espaços de leitura, exposições e publicações de livros por todo o Brasil. Por entender a dimensão e a importância da educação, nasceu assim o Instituto Cuidare.