Pará reduz em mais de 110% o encaminhamento de pacientes para tratamento fora do Estado

Investimentos em saúde, promovidos pelo Governo do Estado, garantem a ampliação da rede de atendimento em serviços de média e alta complexidade e consequente redução do encaminhamento de pacientes para tratamento fora do Pará. Em 2024, o Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) encaminhou 101 pacientes, sendo 13 pela primeira vez e 88 em continuidade ao tratamento. Em comparação ao exercício de 2023, o Estado reduziu em 117% o encaminhamento de pacientes para fora do Pará.

“A implantação de hospitais regionais tem sido um marco importante para a melhoria dos serviços de saúde na nossa região. Um dos impactos positivos foi a significativa redução no número de transferências de pacientes para unidades de saúde em outras cidades. Com a entrega de cada hospital, os pacientes não precisam mais se deslocar para distâncias longas, como outros Estados, tornando o sistema de saúde mais eficiente e reduzindo a sobrecarga nos centros de referência”, explicou Ivete Vaz, secretária titular da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa).

Oito hospitais regionais foram implantados na atual gestão: Hospital Dr. Abelardo Santos; Hospital Regional Público de Castanhal - Oncologia; Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema; Hospital Público Geral Castelo dos Sonhos - Altamira; Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa – Abaetetuba; Hospital Regional da PA 279 - Ourilândia do Norte; Hospital Regional de Rio Maria e Hospital Regional Menino Jesus em Oriximiná.

A implantação de novas especialidades e procedimentos de saúde no Pará também contribuem para que pacientes paraenses não sejam enviados para outros estados do Brasil para se submeter a tratamentos longe de suas famílias. Um exemplo de usuário que deixou de ir para outros estados em busca de atendimento é o paciente com Escoliose Idiopática, que já tem tratamento, desde julho deste ano, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Mais de 35 pacientes que estavam na fila de espera já conseguiram atendimento na capital.

A adolescente Anna Carolina de Souza Dias, 15 anos, que foi uma das pacientes que fez a cirurgia de correção de escoliose no Hospital Metropolitano, celebra a nova qualidade de vida após o procedimento. “É um sonho realizado e eu amei o resultado. Agora me sinto muito bem e sem sofrimentos. O atendimento do Metropolitano foi maravilhoso, não tenho do que reclamar. Agradeço aos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e todos os profissionais que me acompanharam nesse processo. Agora é vida nova”, comemora.

Elaine Souza, 35 anos, mãe da adolescente, afirma que a família recebeu um presente de natal antecipado com a realização da cirurgia. “Ela é minha única filha e vê-la sofrendo e passando por bullying na escola me fazia muito mal também. Agora realizamos esse sonho, ela está se recuperando muito bem e fazendo as coisas normalmente, está muito feliz. Confesso que fiquei surpresa pela forma como fomos recebidas no Hospital Metropolitano, com carinho e humanização, isso, com certeza, nos trouxe mais tranquilidade e segurança. Serei eternamente grata”, celebra.

O Tratamento Fora de Domicílio, instituído pela Portaria n.º 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Conforme a portaria SAS/MS n.º 055/1999, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica a unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.