Município e Estado já solicitaram e aguardam reposição de vacinas contra a covid

As secretarias de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informaram, nesta segunda-feira (9), que já solicitaram ao Ministério da Saúde o reabastecimento do estoque de vacinas contra a covid-19. Por nota, a Sespa informou que “aguarda novas doses de Pfizer baby, Pfizer Pediátrica e Coronavac para vacinação das faixas etárias de 6 meses a 4 anos e de 5 a 11 anos”.

Já a Sesma, disse que “até o momento as vacinas que estão em desabastecimento contra a covid- 19 são a Coronavac e a Pfizer Baby”. A Sesma reforça que, por conta da falta de imunizantes, só a vacinação de bebês (6 meses a 3 anos) está suspensa em Belém. Para as demais faixas etárias a vacinação segue normalmente. A Sesma aguarda a liberação de novas remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

VEJA MAIS

Coronavac

O Ministério da Saúde assinou, na sexta-feira (6), um aditivo para a compra de mais 750 mil doses de vacinas Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total. “Recebemos o Ministério da Saúde com desabastecimento de vacinas pediátricas”, destacou a secretária Ethel.

Dessa maneira, as primeiras doses devem ser usadas para dar continuidade à vacinação de crianças de 3 a 11 anos. Os imunizantes devem ser entregues na próxima semana e distribuídos a todos os estados e Distrito Federal de maneira isonômica, conforme solicitação de cada ente federativo e do cálculo de público-alvo em cada região. A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público in​​fantil o mais breve possível.

Calendário

A secretária também ressaltou que a vacina covid-19 será incorporada ao calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Nós compreendemos a relação com o Conas e Conasems, que é de parceria. Não há relação hierárquica, ela é tripartite, onde os três entes da federação precisam se comprometer com as ações e estratégias do novo governo e da pasta da Saúde, que a ministra Nísia Trindade acaba de assumir”, destacou a secretária.

Reunião

Ethel anunciou que uma reunião da Câmara Técnica de Assessoramento à Imunização contra covid-19 (Ctai), da qual participam representantes de estados e municípios, foi marcada para a próxima terça-feira (10). A meta é discutir a provável antecipação de uma nova campanha de vacinação contra a covid-19. Também é possível que alguns estados recomendem uma quarta dose para o público abaixo de 30 anos sem comorbidades, o que será discutido na câmara técnica. A prioridade, contudo, deve ser completar o esquema vacinal de todos os adultos com ao menos uma dose de reforço.