População peregrina atrás de vacina contra covid-19 em Belém

Quem procurou a vacina contra a covid-19 nas unidades municipais de saúde de Belém, na manhã desta quarta-feira (7), enfrentou dificuldades para encontrar o imunizante destinado aos adultos. A reportagem de O LIBERAL conversou com moradores de alguns bairros da capital paraense e esteve em pontos de vacinação da cidade, onde foi constatada a ausência do antivírus.

Depois de tentar ser vacinado no Guamá, bairro onde reside, o idoso Benedito Sacramento, 76 anos, foi à Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Jurunas, entretanto, mais uma vez recebeu a informação sobre a falta de vacina. Ele contou que já tomou a quarta dose do imunizante e, agora, quer tomar a quinta, pois o período de aplicação da vacina iniciou no dia 18 de novembro, segundo havia anunciado a Prefeitura de Belém.

“Já do Guamá, me informaram que não tinha vacina, vim tentar me vacinar aqui no Jurunas e também não consegui. Cheguei por volta das 10h, e me disseram que só teria vacina em Ananindeua, ou eu poderia voltar por aqui por volta das 13h30 de hoje. Isso tá errado, acho uma falta de respeito não ter vacina no Guamá e no Jurunas. Eles precisam olhar pra gente”, afirmou o idoso.

Iládio Braga, 70 anos, também estava insatisfeito com a falta de vacina contra a covid-19 no Jurunas. O aposentado contou que esteve três vezes no local, sem sucesso, já que a ausência de imunizante é recorrente no local. “Não souberam me informar quando iria ter vacina novamente, disseram que a culpa não é deles. Já fui em outros lugares e também não consegui. Nesse sol, com 70 anos, não é fácil andar por aí né”, desabafou.

A reportagem também esteve na UMS Cremação, lá a situação não foi diferente. A estudante Camile Vitória, 18 anos, disse que já havia tentado se vacinar na semana passada e não conseguiu, nesta quarta-feira (7), ela retornou à Unidade Municipal de Saúde da Cremação, porém, mais uma vez, ficou sem ser vacinada. Agora, ela conta que só resta aguardar pela chegada do antivírus.

O motivo da falta de vacina para adultos seria o não repasse do Ministério da Saúde (MS) à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), responsável pela distribuição aos municípios paraenses, segundo informou Jeane Serrão, gerente da UMS Cremação. “Nós trabalhamos com o quantitativo que eles encaminham, e tem faltado vacina porque a procura está maior do que a oferta”, comentou.

“Nós observamos que a procura por vacina aumentou de acordo com o aumento de casos de covid-19 depois do Círio. Tanto a procura pela vacina quanto pelo teste foram maiores. Aqui nós temos vacinas para crianças, agora estamos aguardando as vacinas de adultos. As de bebê também estão em falta. Hoje de manhã já vieram mais de uma dezena de pessoas atrás de vacina”, disse Jeane Serrão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) sobre a falta dos imunizantes e aguarda por um retorno.