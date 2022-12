Covid-19: Vacina bivalente da Pfizer deve começar a ser distribuída ainda em dezembro

A vacina bivalente contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica Pfizer, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro e deve chegar ao Brasil nas primeiras semanas de dezembro. O anúncio da chegada foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que não especificou a data e o número de doses que serão recebidas no país.

Desde o início da pandemia, o vírus sofreu diversas mutações, como as variantes Omicron, Delta e Beta. Por conta disso, as vacinas vêm sendo modificadas para conseguirem combater os diversos tipos de mudanças. Os novos imunizantes da Pfizer visam proteger contra a cepa original do vírus, além da variante Omicron e suas sub-variantes, como a BA.1, BA.4 e BA.5.

As vacinas tem como objetivo estimular a produção de anticorpos pelo sistema imunológico. O imunizante bivalente da Pfizer produziu quatro vezes mais anticorpos contra as sub-variantes BA.4 e BA.5, principalmente nos grupos de risco, como imunossuprimidos e idosos com 75 anos ou mais, grupo que deve ter prioridade no recebimento da nova vacina.

“É importante ressaltar que as vacinas vigentes, ou seja, as monovalentes, também tiveram um resultado parecido e continuam oferecendo proteção. Tanto que passamos por uma nova onda de casos de covid, e o número de hospitalizações e mortes não teve um impacto tão grande quanto ondas anteriores. Mas a vacina é preventiva, precisamos que ela esteja sempre olhando para frente, atualizada e a mais preparada para nos proteger do que podemos encontrar mais para frente”, declarou o pesquisador da Fiocruz, José Cerbino, entrevista pelo jornal Extra.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)