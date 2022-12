Saiba onde se vacinar contra covid-19 e outras doenças na Grande Belém nesta segunda (5)

A população dos municípios da Região Metropolitana de Belém poderá se vacinar contra a covid-19 e outras doenças nesta segunda-feira (5) pela manhã, de vez que à tarde, na maior parte dos municípios o serviço não funcionará, em virtude do jogo da Seleção Braleira na Copa do Mundo, no Catar. Em Belém, a imunização contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite e ainda a multivacinação serão realizadas ao longo desta semana, mas nesta segunda o serviço será das 8 até as 11 horas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais militares.

Como informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o serviço vai estar disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército), na Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz. As vacinas estão disponíveis em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina.

Serão aplicadas doses das vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca. As vacinas são destinadas a cidadãos e cidadãs a partir dos 6 meses de idade, considerando os respectivos públicos e intervalos de imunização. A quinta dose está disponível para pessoas idosas a partir de 60 anos. Este reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

Influenza

Crianças de 6 meses de vida até 5 anos e outras pessoas que integram o grupo-alvo da campanha podem se vacinar contra a gripe.

Sarampo

Contra o sarampo devem ser vacinadas todas as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite (paralisia infantil)

Devem ser vacinadas contra a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil, crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições: crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

É destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Ananindeua

O calendário vacinal contra a covid-19 no Município de Ananindeua terá continuidade a partir desta segunda-feira (5), até a sexta (9), em 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com horários variando entre 8 às 12 horas e 8 às 16 horas. Nesta segunda-feira, por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar, a vacinação somente ocorrerá até as 14 horas.

Serão aplicadas, considerando os respectivos públicos, três doses da Pfizer Bebê (crianças a partir de 6 meses de idade); a primeira e a segunda doses da Pfizer Pediátrica (crianças de 5 a 11 anos completos); a segunda, terceira, quarta e quinta doses da Pfizer Adulto e quatro doses da Coronavac.

Marituba

Em Marituba, a vacinação contra a covid-19 terá horário especial nesta segunda-feira (5), por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, no Catar. Nas unidades de Saúde (UBS), o serviço será prestado à população, das 8 às 14 horas. De terça-feira (6) em diante, até sexta (9), a imunização será feita em algumas UBS, das 8 às 14 horas, e em outras, das 8 às 16 horas.

Serão aplicadas as doses de acordo com o público-alvo e intervalos da imunização, incluindo crianças a partir de 6 meses de idade. A quinta dose poderá ser aplicada em pessoas imunocomprometidas com 40 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a quarta dose (obrigatória apresentação de laudo médico com CID da comorbidades indicada e com data de até 12 meses).

Santa Bárbara e Santa Izabel

A agenda de vacinação contra a covid-19 terá continuidade nos municípios de Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, nesta segunda-feira (5), estendendo-se até a sexta-feira (9). Em Santa Bárbara, serão aplicadas a primeira, a segunda, a terceira e quarta dose dos imunizantes, nos espaços de todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 8h30 às 12 horas.

Já em Santa Izabel do Pará, a vacinação de crianças e adultos será feita nos postos de saúde, das 8 às 12 horas. Nesta segunda-feira (5), as doses serão aplicadas nas unidades Santa Rita, Jardim Miraí e São Raimundo; na terça-feira (6), Juazeiro, Divineia e Jardim das Garças - na zona rural: Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena; na quarta-feira (7), Bairro Novo e Kató - na zona rural: Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena; na quinta-feira (8), Novo Horizonte e Triângulo - na zona rural - Americano I e II, Conceição do Itá e Caraparu; na sexta-feira (9), Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família - na zona rural - Km60.



Veja onde se vacinar em Belém:

- Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h, exceto nos dias de jogos da seleção brasileira, quando as unidades fumcionarão até às 11h. (todas as vacinas disponíveis);

- Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Em dias de jogos da seleção funciona até às 11h;

- Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 11h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

- Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 11h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

- Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Não funcionarão em dias de jogos da seleção.



Locais e horários de vacinação em Ananindeua:

Horário: 08h às 12h

Locais:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Nova Águas Linda

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Paar

UBS Park Laguna

UBS Saré

UBS Warislândia

Horário: 8h às 16h

Locais:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Guanabara

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Una

Confira os locais e horários de vacinação em Marituba:

Unidades de Saúde funcionando das 8 às 14 horas:

ESF Santa Clara

ESF José Coelho Serrão

ESF Santa Lúcia

ESF Riacho Doce

ESF Manoel Paiva

ESF Bela Vista

ESF Celina Lameira

ESF Adalúcio Calado

ESF Pastor Arimateia (Canaã)

As demais unidades com funcionamento das 8 às 16 horas