Covid-19: Belém está sem vacina para bebês, adolescentes, adultos e idosos

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa, nesta terça-feira (6), que não dispõe de quantidade suficiente de vacinas contra covid-19 para atendimento de todos os públicos da campanha de imunização. Em nota, o órgão explica que o município disponibiliza nas salas de imunização as seguintes vacinas: Coronavac: destinada, exclusivamente, para a vacinação de crianças de 3 a 4 anos; e Pfizer Pediátrica: destinada para crianças de 5 a 11 anos.

Desse modo, estão sem poder receber vacinas bebês, adolescentes, adultos e pessoas idosas. A Sesma comunica que no Sistema de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Sies) consta a liberação de 7.020 doses da vacina Pfizer e 1.500 doses de AstraZeneca. "No entanto, até o meio-dia desta terça-feira, 06, as doses dos referidos imunizantes não haviam sido disponibilizadas para o município".

Ainda de acordo com a Sesma, "assim que as doses chegarem à Câmara Fria do município, imediatamente será iniciado o envio para as salas de vacinação das Unidades de Saúde, Universidades e Hospitais Militares".

Distribuição das vacinas

Vacinas Pfizer serão disponibilizadas unicamente nas salas de vacinação da Unidades de Saúde;

Vacinas AstraZeneca serão disponibilizadas nas Universidades e Hospitais Militares.

"O esquema de vacinação segue o disposto pela Sesma na Nota Informativa 034/2022, de 17 de novembro de 2022", completa a Secretaria.