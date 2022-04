Mulher dá à luz dentro de canoa enquanto buscava atendimento em Moju

Veio ao mundo, na madrugada desta sexta-feira (01), por volta das 2h30, dentro de uma canoa com motor rabeta, perto da ponte do Rio Moju, na cidade de Moju, nordeste paraense, uma bebê que foi batizada com o nome de "Vitória". O parto normal não teve complicações e foi possível com a ação de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por meio do 29° Grupamento Bombeiro Militar (29° GBM).

A mãe, Andressa da Silva Machado, de 30 anos, que mora na Vila Juquiri, no Moju, saiu de casa para buscar assistência médica, já com contrações para o parto. Ela viajou na rabeta por cerca de uma hora, acompanhada por uma amiga, até chegar ao cais da sede do município, na Avenida Benjamin Constant. Antes mesmo de desembarcar, a bebê nasceu.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Moju News, que disponibilizou alguns vídeos que recebeu de um internauta, mostrando o momento exato em que a recém-nascida já estava nos braços da mãe, dentro da canoa. As imagens também mostram o momento em que os bombeiros carregam a bebê para seguir com o atendimento.

Em contato com a reportagem do Grupo Liberal, o capitão Joelson Ramos Paes, subcomandante do 29° GBM, detalhou o caso. Ele apurou a ocorrência com os agentes que realizaram o parto.

"Vila Juquiri é localidade de Moju, distante em torno de uma hora de viagem de rabeta até a sede. Ela [Andressa] estava com dores e veio de rabeta. Ao chegar na sede do município, solicitou apoio do CBMPA para ir até o hospital. Às proximidades da cidade, a criança nasceu", explicou.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para um hospital municipal do Moju. "Foi feito o corte do cordão e foram para o Hospital Divino Espírito Santo", detalhou o capitão. "Quando a gente se depara com uma ocorrência que envolve a vida de uma pessoa, principalmente a de uma criança, nos sentimos mais realizados profissionalmente. Os militares que participaram disseram que estão honrados", completou.

A reportagem ainda não conseguiu contato com o Hospital Divino Espírito Santo, para apurar o estado de saúde de Andressa e Vitória. Por enquanto, não há informações sobre quando elas devem receber alta.