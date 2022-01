Médica realiza parto dentro de avião e é inspiração para o nome do bebê

A médica Aisha Khatib respondeu ao chamado da tripulação que fez a típica chamada de “há algum médico a bordo?” durante o voo da companhia Qatar Airways. A canadense, professora da Universidade de Toronto, realizou o parto de uma bebê em pleno avião em rota do Catar para Uganda. As informações são do site Aeroin.

A empresa divulgou o caso no último dia 15 de janeiro, mas o parto aconteceu no dia 5 de dezembro de 2021. “Vi um monte de pessoas reunidas em torno do paciente”, disse a médica à BBC News. Inicialmente, Aisha pensou que alguém havia sofrido um ataque cardíaco.

Ao se aproximar, a médica foi informada que uma mulher que voltava para casa da Arábia Saudita estava prestes a dar à luz seu filho. “Ela estava deitada com a cabeça voltada para o corredor e os pés para a janela e o bebê estava chegando”, relatou Aisha.

Outros dois outros passageiros ajudaram no parto: um pediatra dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) e uma enfermeira oncológica, além da equipe de tripulantes da Qatar.

“Eu falei, ‘Parabéns, é uma menina.’ Então todo o avião começou a aplaudir e eu fiquei tipo ‘Ah, verdade, estou em um avião e todo mundo está assistindo isso!'”, completou a médica.

A menina nasceu com 35 semanas. Antes da hora, mas com saúde. A mãe decidiu nomear sua primogênita Miracle Aisha, em homenagem à médica que ajudou no nascimento.

A médica e professora disse que deu para a bebê um colar de ouro que ela estava usando, com o nome Aisha escrito em árabe. “Ela terá uma pequena lembrança da médica que a trouxe ao mundo a 35 mil pés no ar enquanto sobrevoava o Nilo”, finalizou.