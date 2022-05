Moradores de Ourém usam canoa para escapar da enchente e cheia do Rio Guamá

Os municípios do Nordeste paraense têm sofrido com as fortes chuvas que elevaram o nível dos rios da região. Um dos casos mais críticos é o de Ourém, onde cerca de 400 famílias estão desalojadas e três desabrigadas morando em igrejas. Um morador da área enviou para a reportagem fotos e vídeos que mostram os grandes alagamentos registrados na manhã desta segunda-feira (23).

No bairro do Pantanal, moradores relatam que, desde o último domingo, 22, estão deixando suas casas de canoa para se abrigar em casas de parentes e amigos. Foi uma das áreas mais atingidas pelas chuvas do fim de semana. Com o nível do rio Guamá bastante elevado, a orla da cidade também está alagada.

Bairro Pantanal, em Ourém (Foto: Gilberto Oliveira)

O prefeito do município, Roberto montou um gabinete de crise com a ajuda da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social do Estado (Seaster) para fazer o monitoramento da situação e o cadastro das famílias que precisam ser alojadas.

“Nesse momento estamos unindo esforços para ajudar todas essas famílias do Pantanal e algumas do bairro do Souza. Também estamos dando assistência aos moradores da vila Nazaré que pertence ao município de Capitão Poço, mas que fica mais próximo de Ourém. A ponte que liga a vila a Capitão Poço foi levada pela correnteza”, disse o prefeito Roberto Uchoa.

O comércio e a feira da cidade estão funcionando normalmente, porém as aulas foram suspensas por tempo indeterminado. “Na zona rural as escolas estão totalmente alagadas, assim como algumas aqui no Centro da cidade. As estradas estão sem condições de passar os ônibus escolares para fazer o transporte de alunos e professores”, contou o prefeito.

Morador de Ourém, Gilberto Oliveira, que mandou as fotos e os vídeos par aa redação, contou que nunca viu o município em uma situação assim. “Um inverno muito longo e rigoroso que estamos passando. Com isso, a população está sofrendo, principalmente a mais pobre que mora no Pantanal”, enfatizou.

Capanema

No município de Capanema, também no nordeste paraense, somente alguns pontos próximos a canais alagaram durante as chuvas, mas logo depois a água escoou. A situação complicou na zona rural nas comunidades localizadas próximas a PA-448, com explica o prefeito do município, Chico Neto.

“As estradas vicinais são de chão batido e vira tudo lama. Temos 60% das comunidades rurais servidas por essas estradas. Porém, estamos esperando as fortes chuvas cessarem para podemos dar continuidade às obras que já foram sinalizadas pelo Governo do Estado”, explicou.

Chuvas no fim de semana

No último fim de semana, uma forte chuva causou estragos na malha viária de alguns municípios do nordeste paraense. Além de alagamentos em algumas regiões, a força da água provocou rachaduras e o rompimento da cobertura asfáltica em várias estradas.

No município de Capanema, um trecho da BR-316 que liga o município à Santa Luzia do Pará, ficou isolado após o rompimento de uma ponte. Dois outros pontos afetados foram a PA-242, que dá acesso aos municípios de Igarapé-Açu e Nova Timboteua, e a PA-324, que leva à Salinópolis e Santa Maria, que tiveram trechos interrompidos.

Setran

Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (23), a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que já foi restabelecido o tráfego em trechos das PA-124 e PA-251.

"Foi reforçada, ainda, a manutenção nos trechos das PAs 251 e 253, que estão recebendo grande fluxo em consequência do desvio feito no trecho da rodovia BR-316. Nesta segunda-feira serão intensificadas ações na PA-124 e na PA-242", detalhou a nota.