Passageiros ficam retidos na divisa entre Maranhão e Pará; empresa suspende Belém de rota

Passageiros da empresa de transporte Guanabara ficaram retidos no município de Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, na divisa com o Pará, desde o último domingo (22). A companhia afirmou que a viagem foi interrompida em função das más condições da BR-316, provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. A empresa disse, ainda, que os usuários seguiram viagem para o seu destino final, Belém, porém os serviços com origem e destino à capital paraense foram suspensos a partir desta segunda-feira (23).

Alguns usuários usaram as redes sociais para fazer reclamações, entre eles, a cantora Carol Rodrigues, da banda Batidão. Em seu perfil no Instagram, a artista afirmou que houve um descaso da companhia em comercializar as passagens mesmo sabendo impossibilidade de viagem até Belém. Na manhã desta segunda-feira, ela chegou a registrar imagens da presença de policiais no local, mas afirmou que a situação ainda não havia sido normalizada.

“Um total descaso isso que está acontecendo. Algumas pessoas estão aqui sem dinheiro para alimentação. Tem crianças de colo, idosos, e a empresa está nos tratando com total descaso. Foi a única empresa que vendeu as passagens mesmo sabendo da possível inviabilidade de transporte, visto que alguns ônibus de outras empresas já passaram”, disse a artista via redes sociais.

Leia na íntegra a nota enviada pela empresa Guanabara

“A Guanabara informa que os passageiros dos ônibus que ficaram retidos em Boa Vista do Gurupi, na fronteira entre os estados do Maranhão e Pará, já estão seguindo viagem para o seu destino final, Belém, por um desvio via Açailândia (BR-010). Os veículos com destino a Belém tiveram a viagem interrompida em função das más condições da BR-316, provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Pará. Até a tarde de domingo, o trânsito de veículos estava sendo realizado por meio de um desvio, via Ourém (PA), porém este mesmo desvio também tornou-se intrafegável. Diante da situação, a Guanabara suspendeu temporariamente todos os serviços com origem e destino a Belém a partir de hoje. A Guanabara orienta que os clientes com passagens compradas para o destino, ou com partida da capital paraense, procurem o SAC para obter informações sobre como proceder. A Guanabara informa que o serviço será retomado tão logo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) libere o tráfego pelo local."