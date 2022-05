Nordeste paraense tem previsão de chuvas leves e moderadas nesta semana

Para esta semana, a região do nordeste paraense ainda deve receber chuvas em diversos pontos, entretanto, com intensidades de leves a moderadas. A previsão foi divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que realiza diariamente o monitoramento das condições atmosféricas no Pará.

De acordo com os meteorologistas da Semas, essas condições climáticas acontecem muito em função das caraterísticas das Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) dos oceanos adjacentes. No oceano Pacífico ocorre o desenvolvimento/reativação do fenômeno climático La Niña - que influencia no aumento das chuvas durante esse período -, e no oceano Atlântico, onde as águas estão mais aquecidas do que o normal e também contribui para o aumento das chuvas na região.

Na estação de monitoramento meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no município de Capitão Poço, o volume de chuvas registrado entre o início da noite de do dia 20 e a madrugada de sábado (21), ultrapassou 120 milímetros (mm).

O meteorologista Antônio Sousa, do Núcleo de Monitoramento Meteorológico, da Semas, explicou que, no município de Ourém, no pluviômetro automático do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o total registrado foi de 135 mm de chuva, entre 21h da sexta-feira (20) e 01h da madrugada do dia 21, em, aproximadamente, somente 5 horas de chuva.

“Para termos noção dos volumes das chuvas ocorridos nesse evento extremo, segundo o sistema de visualização de dados meteorológicos da Semas (Sismet/Semas), a média de chuvas para o mês de maio em Capitão Poço é de 250 mm e em Ourém é de 262 mm, ou seja, em poucas horas choveu mais da metade da média de chuvas para todo o mês, em cada um desses municípios”, constatou o meteorologista.

“Vale ressaltar que existe irregularidade na distribuição dessas chuvas, assim, outros pontos de monitoramento apresentaram, no mesmo período analisado, volumes diferentes. Esses eventos de chuva foram decorrentes da atuação conjunta entre sistemas meteorológicos atuando próximos da região equatorial, como por exemplo, pulsos da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), favorecendo a atuação de Linhas de Instabilidade, entre outras atuações”, complementou Antônio Sousa.

Chuvas do fim de semana

No início deste mês, a Semas, elaborou uma previsão de consenso, com prognóstico de chuvas acima do normal para a Região Metropolitana de Belém (RMB) e o pordeste paraense. Entre o final da tarde da última sexta-feira passada (20) e a madrugada do sábado (21), alguns municípios dessa região foram atingidos por eventos extremos de precipitação, chuvas responsáveis por grandes volumes de água, em curto período de tempo.

O evento pluviométrico extremo atingiu, por exemplo, Capanema, Ourém, Capitão Poço e Santa Maria do Pará, causando interrupção em vias rodoviárias e desalojando famílias de casas, por causa de enxurradas e alagamentos na região.