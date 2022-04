Banda Estakazero fica a deriva após barco em que estavam apresentar falha no motor

Os integrantes da banda Estakazero passaram por um susto no último sábado, 16, enquanto voltavam de um show no Morro de São Paulo, na Bahia. A embarcação em que estavam sofreu uma falha no motor em alto mar. A viagem que deveria levar somente 15 minutos, durou cerca de duas horas.

Em vídeo, o vocalista Leo Macedo contou que viu que o condutor confundiu a rota na travessia para Valença. "Comecei a perceber que o condutor estava perdido", disse Leo. Chovia e o tempo não era favorável. "Percebi que a gente podia estar fora da Península do Curral", disse.

Ele ainda contou que não tinham como se comunicar para pedir ajuda: "Rádio VHS para comunicação, não tinha. Por sorte o motor pegou e pude conduzir ele através do GPS", contou ele, que também é velejador e conhece a região.

Os tripulantes de outra embarcação que passava pelo local resgataram o grupo quando estavam em uma área mais segura.

