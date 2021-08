Policiais resgatam passageiros de embarcação que estava à deriva no rio Amazonas

Passageiros de uma embarcação que partiu de Monte Alegre com destino a Santa Maria do Uruará, distrito de Prainha, no oeste paraense, foram resgatados na noite da última terça-feira (10) por militares do 18º Batalhão da PM. Os policiais retiraram cerca de 15 pessoas de um barco que estava à deriva no rio Amazonas, por meio de outra embarcação, que foi abastecida com a arrecadação feita pelos próprios policiais.

Era por volta das 21h, quando o 18º Batalhão recebeu áudios, via aplicativo de mensagens, de pessoas pedindo socorro. Elas navegavam pelo rio Amazonas, no barco Mendes Leal II, que sofreu uma pane e estava naufragando, sendo insuficiente o uso de bomba para escoar a água de dentro do barco. Com o apoio de um piloto e de uma embarcação emprestada, mas sem combustível suficiente, três policiais contribuíram, para abastecê-la e ir ao encontro do barco Mendes Leal II.

Aos poucos, os passageiros passaram para a embarcação de resgate e conseguiram retornar para Monte Alegre em segurança. “A princípio, é desesperador ver as pessoas preocupadas por causa dos amigos. Mas no porto, ver as pessoas se abraçando, agradecendo a Deus, é muito gratificante”, destacou o cabo Elias Campos, componente da equipe de resgate.

“Se o socorro não chegasse em tempo hábil, talvez o resultado seria outro”, comentou o comandante da unidade, major Eduardo Ângelo de Carvalho. Com informações da Polícia Militar.