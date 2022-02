Navio que levava cerca de 4 mil carros de luxo segue à deriva e em chamas no mar

Um navio cargueiro que levava cerca de quatro mil carros de luxo da Europa para os Estados Unidos segue à deriva e em chamas no Oceano Atlântico. Os 22 tripulantes foram resgatados, no entanto, os diversos e exclusivos carros do grupo Volkswagen continuam no local.

Até o momento, foi confirmada a presença na carga de modelos da Porsche e Bentley, com prejuízo avaliado em torno de R$ 154 milhões. Por meio do Twitter, um comprador de um Porsche 718 Spyder relatou que o modelo possivelmente está entre as chamas. "Acabei de receber a ligação do meu revendedor. Meu carro está agora à deriva, possivelmente em chamas, no meio do oceano", disse.

A Audi também confirmou que possui automóveis na embarcação, mas não informou a quantidade. "Estamos cientes de um incidente envolvendo um navio de carga de terceiros transportando veículos do Grupo Volkswagen através do Atlântico", comentou a Audi. "A embarcação estava a caminho da América do Norte. No momento, não temos conhecimento de nenhum ferimento. Estamos em contato com a empresa de navegação para obter mais informações sobre o incidente."

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política