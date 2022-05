Técnicos do Dnit chegam a Santa Luzia do Pará para iniciar trabalhos em ponte interditada

O prefeito de Santa Luzia do Pará, Adamor Aires, informou, na manhã desta segunda-feira (23), “que o pessoal do DNIT (órgão federal responsável pelas BRs) já está chegando na ponte do Caeté para o início dos trabalhos”. É que os municípios da região nordeste têm sofrido com as fortes chuvas que elevaram o nível dos rios, que têm causados transtornos aos moradores.

No entanto, afirmou o prefeito, além da ponte, outro trecho localizado no Km 18 está interditado. A pista de rolamento foi quebrada por populares - “por justa razão”, disse ele. E, por conta disso também, os serviços de reparos devem demorar. “Não será algo dá noite para o dia”, afirmou.

Ele acrescentou que, enquanto isso, a prefeitura continuará trabalhando para possibilitar rotas alternativas no Km 29 (pelos Avelinos) e no Km 22 (pela Estiva), que, nesta manhã de segunda-feira, apresentam problemas de congestionamento e atoleiros.

A recomendação do prefeito é para que as pessoas evitem, hoje, viajar e se deslocarem com veículos em direção à Capanema ou Belém. “Isso até que possamos melhorar a trafegabilidade nessas rotas alternativas”, afirmou.