Mês de maio será de muitas chuvas em Belém

O mês de maio será de muitas chuvas na capital paraense, segundo o boletim climático da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), assim como aconteceu em abril.

Apesar de ser considerado um mês de transição para o período ensolarado e seco, a previsão para maio é de até 500 milímetros de chuva em vários pontos do Estado, como na região do Arquipélago do Marajó. Na região metropolitana de Belém e municípios da região Norte e Litoral Nordeste do Pará, como Marajó, Alenquer, Óbidos e Oriximiná,a expectativa de chuva é maior do que o habitual para este período do ano, com índices variando entre 300 e 400 milímetros de chuva no mês.

O coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, explica que as condições oceânicas dão continuidade às chuvas nessas regiões. "Os oceanos são as principais fontes de umidade para a formação de nuvens e chuvas na região, como ainda estão muito ativos, especialmente o oceano atlântico equatorial, ainda há muita umidade disponível para a formação de chuvas".



Já no sul do Pará, em municípios como Conceição do Araguaia, Redenção e Cumaru do Norte, a previsão é de poucas chuvas durante este mês. Nessas localidades os volumes tendem a ficar, em média, na casa dos 75 milímetros.



Nas demais regiões do Pará o volume de chuvas deve permanecer entre os 100 e 150 milímetros, índice considerado normal pelos especialistas da Semas. "Com o passar dos dias, em geral, devemos ter uma elevação da temperatura de modo geral no Estado, especialmente pela parte da manhã e início da tarde, com formação de chuvas durante o final da tarde e início da noite", completou o coordenador.