Ministério Público apresenta pacto pelo não fechamento de escolas do campo no nordeste paraense

O Ministério Público do Pará (MPPA) apresenta, nesta segunda-feira (13), o pacto para não fechamento de escolas do campo no nordeste paraense. Ato faz parte da programação do órgão em Castanhal, onde racismo e educação quilombola serão pautas de duas rodas de conversas.

A partir das 8h30 até às 17h, o evento tem como público alvo membros do MPPA e sociedade em geral, bem como secretários municipais de Educação, Conselho Estadual e Municipal de Educação, gestores escolares, Rede de Apoio/Proteção à infância e Juventude, gestores municipais de Castanhal, Inhangapi e São Miguel do Guamá, movimentos sociais e comunidades quilombolas.

Para participar presencialmente, no auditório do MPPA em Castanhal, os interessados devem se inscrever até às 23h deste domingo (12) em ceaf.mppa.mp.br. Além disso, toda a programação será transmitida pelo canal de youtube do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério.

Serviço

Roda de conversa: Racismo e Necropolítica - Fechamento de Escolas do Campo e Experiências Exitosas da Educação Quilombola nos municípios de Castanhal, Inhangapi e São Miguel do Guamá

Local: Auditório do Ministério Público em Castanhal e online

Público Alvo: Integrantes do MPPA e sociedade em geral

Inscrições: https://ceaf.mppa.mp.br/app/login