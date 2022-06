Festival junino de Castanhal está de volta após restrições da pandemia

As tradicionais festas juninas de Castanhal, no nordeste paraense, estão de volta este ano após uma pausa de dois anos imposta pela pandemia da Covid-19. Agora em outro cenário e diante da flexibilização das medidas de segurança contra a doença, a organização do Festival de São João do município trabalha em ritmo intenso para cuidar dos últimos detalhes do evento.

A praça do Estrela vai ser o palco da festividade, que começa no dia 23 e segue até 26 de junho, sempre a partir das 18h30, reunindo diversas atrações, como shows e apresentações de quadrilhas. A abertura será marcada uma homenagem aos forrozeiros e terá a apresentação dos DJ’s de forró.

De acordo com o secretário de Cultura do município, Erly Holanda, será montada uma grande estrutura para receber o evento, que busca fortalecer as manifestações culturais da região, em especial a quadra junina, que é muito forte em Castanhal. “Vamos ter uma arquibancada com capacidade para 1.400 pessoas que vão poder assistir aos shows e às apresentações das quadrilhas com toda segurança e conforto. Com isso vamos proporcionar alegria e diversão para a nossa população, que ama tanto a quadra junina”, contou.

Parcerias

Além de muita música, o festival junino terá as tradicionais comidas típicas, que não podem faltar nessa época, e ainda exposição de artesanato. “O Sebrae é um grande parceiro da prefeitura e irá montar estandes com comidas e bebidas típicas, além do artesanato produzido por meio do projeto 'Mãos que Criam'. Também teremos uma ‘casa de farinha’ reproduzida nos mínimos detalhes, para que as pessoas vejam de perto como é feita a produção desse item até chegar à mesa dos paraenses”, anuncia o coordenador de Cultura, Thiago Cardoso.

Quadrilhas

Atração à parte do festival, a apresentação das quadrilhas desperta muita expectativa no público. Seis grupos irão se apresentar, sendo quatro quadrilhas roceiras e duas 'malucas'. Outra tradição da quadra junina muito concorrida é o concurso de Miss Caipira, que também estará na programação.

Serviço

Local: Praça do Estrela

22/06 Quarta-feira

18h30 – Esquenta Banda 28 de Janeiro

19h30 – Encanto de Princesinha

20h – Abertura Oficial

20h30 – Arraial do Pavulagem

22h – Império de São João

22h30 – Diogo Oliveira

23/06 Quinta-feira

19h30 – Batista do Piseiro

20h30 – Quadrilha maluca “As Panteras”

21h – Quadrilha “Roceiros do Ana Júlia”

21h30 – Encontro de Djs (Recordando os Tradicionais Forrós de Rua)

24/06 Sexta-feira

19h30 – Quadrilha “Tradição Junina”

20h – Banda Remelexo

21h – Quadrilha maluca “As Panteras”

21h30 – Quadrilha “Igara” (Igarapé-açú)

22h – Thaís Porpino e banda

25/06 Sábado

18h30 – Boi Bumbá e Banda 28 de Janeiro

19h – Concurso de Miss Caipira e Miss Diversidade

21h – Quadrilha “Renovação de São João” (Belém)

21h30 – Junior Lima

22h30 – Forró Combate

Espaço Criativo: Todos os dias ‘Taberna Junina do Sebrae’ e ‘Casa da Farinha’.