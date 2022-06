Grupo Liberal expande cobertura jornalística pelo Pará

A integração das mídias do Grupo Liberal ganha um novo momento a partir deste mês de junho por meio da expansão da cobertura jornalística de municípios de diferentes regiões do Pará, reforçando a cobertura na capital Belém. Para isso, toda uma estrutura foi montada, combinando equipes de jornalismo e projetos de produção de conteúdo para diferentes plataformas.

Neste primeiro momento, sete municípios passarão a dispor de cobertura diária para geração de conteúdos para o jornal impresso, portal, redes sociais e rádio. Quinzenalmente, estes municípios terão um jornal encartado em O Liberal, em formato tabloide, com reportagens especiais e com espaço para vozes e abordagens locais de diferentes assuntos.

O Grupo Liberal consolidou, nos últimos meses, uma estratégia de atuar em multiplataforma. “O Liberal impresso tem avançado no número de vendas e de novos assinantes, apresentando um conteúdo que recebe melhorias constantes. O portal OLiberal.com é líder de audiência no Estado e referência na Amazônia, com notícias da região, mas abordagens de temas nacionais e internacionais, contando com grandes agências. Nas redes sociais, o Grupo Liberal desponta com a maior taxa de crescimento, registrando grande avanço e fechando parcerias com empresas como a Meta, que é dona do Facebook e Instagram. Estamos vivendo um grande momento e toda a equipe está bastante entusiasmada”, destaca Daniel Nardin, diretor de Conteúdo, citando ainda a liderança e referência que existe com a Rádio Liberal e a TV Liberal no Estado.

A iniciativa do Grupo, agora, é reforçar o time de jornalistas que irão atuar publicando notícias de cada região, diretamente dos municípios. Com isso, ganha-se mais agilidade, mais profundidade nas matérias e um olhar mais regional, com maior conhecimento de cada região do Estado.

Sotaques

“Cada região tem suas peculiaridades, sotaque, uma realidade diferente. E esse contexto é melhor retratado no dia a dia e por matérias especiais por profissionais que atuam na mesma cidade, na região. Então, a gente buscou e continua buscando os profissionais que atuam nessas regiões para reforçar o conteúdo jornalístico em diferentes pontos do Estado”, frisa Daniel Nardin.

O Núcleo de Conteúdo Regional (NCR) contará com equipes e produtos em multiplataformas para Marabá; Castanhal; Barcarena; Santarém, Ananindeua, Altamira e Parauapebas. Com o reforço, a redação integrada mantém especial atenção e foco também na região do Arquipélago do Marajó, que inclusive é tema de série especial nesta semana, também em multiplataformas.

Como explica a diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, a iniciativa de regionalização da cobertura jornalística de O Liberal faz parte de um projeto macro do Grupo Liberal iniciado em 2021, nos 75 anos do jornal. “A regionalização vai trazer uma comunicação com o pertencimento daquela região. O Pará são vários Parás num só, são vários sotaques, várias culturas. Às vezes, você sai de um município para outro e se tem uma outra realidade. Isso precisa estar claramente retratado na forma como você comunica, na cobertura de notícias daquele mercado. Então, desde a audiência do leitor que está lá como também o anunciante que quer se comunicar para aquele público específico, a regionalização é uma grande estratégia, necessária neste momento".

O mercado leitor receberá conteúdos direcionados para a sua região como também o mercado anunciante passa a receber novos produtos. Aline Viana observa que ao se mostrar o potencial dos municípios serão criadas oportunidades de crescimento, de negócios para o município e para o anunciante de fora.

Equipe une experiência e juventude

Considerando a equipe de jornalismo e os produtores de conteúdo que atuam no projeto “É Pará isso”, que mostra o potencial das regiões do Estado e os colaboradores locais com colunas e artigos para as multiplataformas locais, são cerca de trinta profissionais diretamente envolvidos apenas na área de conteúdo. No jornalismo, o chefe de reportagem será o jornalista Jorge Ferreira, que atuará com apoio das editoras Cleo Soares (impressos) e Fabiana Batista (online), com apoio da Redação Integrada para tosas as plataformas do grupo.

Jorge Ferreira (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Aos 69 anos de idade e 42 anos de profissão e de jornal O Liberal, o jornalista Jorge Ferreira tem muita história para contar. E ele começa a escrever mais uma ainda neste mês, como coordenador do Núcleo de Conteúdo Regional de O Liberal. "Todo desafio novo dá um pouco de tensão, de ansiedade, mas é muito maior a vontade de concretizar um novo produto do jornal, veiculando notícias do que ocorre nos municípios, ou seja, desenvolver uma cobertura jornalística de qualidade, de interesse público, como deve ser e como merece o leitor", afirma Jorge.

A equipe de profissionais do Núcleo de Jornalismo Regional já está em ação para produção, edição e veiculação dos primeiros trabalhos.

Conheça um pouco mais dos jornalistas que já estão atuando no projeto:

Cléo Soares - Editora dos encartes regionais, contabiliza 22 anos de jornalismo, incluindo 20 de relação com O Liberal. “O que me chama a atenção no projeto é a proposta de uma cobertura mais abrangente nos municípios, de forma que as pessoas em uma região vão poder conferir o que acontece em outra e vice-versa, uma troca de informações em um estado continental”, destaca.

Cléo Soares (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Fabiana Batista - Com 18 anos de jornalismo, atuou em assessorias de comunicação de órgãos públicos estaduais e em portais. “É um desafio profissional, e a minha expectativa é de poder fazer um bom trabalho, contribuir para o sucesso do empreendimento, ou seja, para que a gente consiga levar adiante, com produtos de qualidade para os municípios e regiões do Estado”, ressalta.

Fabiana Batista (Arquivo pessoal)

Airton Nascimento - Editor de Arte, com 30 anos de jornalismo, dos quais mais de 20 em O Liberal. “Eu estou muito feliz em participar do projeto, uma iniciativa ousada do Grupo Liberal que valoriza os municípios e o jornalismo em si”, declara.

Airton Nascimento (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Daleth Oliveira - Repórter em Ananindeua e Barcarena. “Eu sou movida a desafios e adoro sempre estar em movimento, conhecendo novos lugares, culturas e projetos. Portanto, depois de escrever para o Liberal Amazon e Ananindeua em Revista, ser correspondente de Ananindeua e Barcarena desta nova aposta do Grupo Liberal representa para mim uma oportunidade de continuar conhecendo e informando ao público de O Liberal sobre cidades, culturas, histórias e pessoas que antes tinham pouco espaço na mídia paraense, mas agora, vão ganhar destaque no maior jornal do Norte”.

Daleth Oliveira (Sidney Oliveira / O Liberal)

Ândria Almeida - Repórter em Santarém, tem experiência em assessoria de imprensa e reportagem local. Já integra a equipe de O Liberal há cerca de um ano. “Fazer parte do grupo O Liberal é, ao mesmo tempo, uma alegria imensa e uma responsabilidade desafiadora, pois estamos informando o Pará e o mundo sobre os fatos da região. Eu me sinto cada vez mais motivada a manter o nível de qualidade de toda a equipe, que é um exemplo. Com o projeto de regionalização, continuarei focada na missão diária de levar informação de qualidade e dar visibilidade à Pérola do Tapajós, minha amada Santarém, buscando evidenciar a cidade de forma positiva, sem deixar de mostrar os pontos que merecem mais atenção quando houver necessidade”, completa.

Ândria Almeida (Arquivo pessoal)

Patrícia Baía - Repórter em Castanhal, atua no jornalismo desde 2001, passando por várias editorias e atuando em assessorias. "Integrar a equipe de O Liberal é algo que sempre tive muita vontade . Sempre achei que só os tops estavam no Liberal . E entendo a importância que esse projeto tem na minha vida profissional . E trabalhar na região nordeste onde eu moro há mais de 10 anos é melhor ainda . Uma região muito rica em diversidade , cultura que o Pará precisa conhecer", enfatiza.

Patrícia Batista (Arquivo pessoal)

Tay Marquioro - Repórter em Marabá. Com 14 anos de carreira, dez dos quais no sudeste paraense, ela já trabalhou em assessorias de comunicação, foi chefe de Redação de TV e atuará como repórter em Marabá. Me sinto desafiada. “É muito bom ver que o maior veículo de comunicação do estado está tendo um olhar mais sensível para a região, é só quem tem a ganhar com isso é a população”, destaca. “O projeto me chama atenção pelo cuidado e carinho com que está sendo pensado. Marabá e a região de Carajás tem muito a contribuir com o conteúdo do jornal, mas com ctz o jornal também pode e vai contribuir muito com a sociedade aqui. Eu, como jornalista, já estou sentindo o peso da responsabilidade, mas também estou muito feliz por fazer parte desse momento, arremata Tay.

Tay Marquioro (Arquivo pessoal)

Leitores e internautas na expectativa para conferir notícias de suas cidades

A empresária Bruna Abrantes é um retrato de boa parte do perfil de moradores da Cidade de Barcarena, especialmente Vila dos Cabanos, que foi construída para receber o complexo da Albras e Alunorte, empresas hoje que integram a Hydro e atuam na produção de alumínio. Filha de pai mineiro e mãe paraense, Bruna cresceu no município e resolveu investir na cidade, montando uma cafeteria, o "Dom Village Café".

Bruna Abrantes (Foto: arquivo pessoal)

Para ela, a iniciativa de O Liberal dará ainda mais oportunidades e reforçará a visibilidade do potencial de Barcarena. "Barcarena é um município cheio de oportunidades, que conta com um significativo pólo industrial, de extrema importância para a economia do Estado, mas que é pouco conhecido e divulgado. A cidade vem em um constante crescimento e desenvolvimento que tem gerado muitas oportunidades de negócios e melhorado a qualidade de vida dos moradores", avalia.

Bruna afirma que a divulgação poderá reforçar também o turismo e a movimentação na cidade. "Nossa cidade tem maravilhosas paisagens, típicas do nosso Estado, de uma natureza rica, contando com diversas praias e balneários, que encantam os visitantes. Barcarena tem um grande potencial, tanto para o turismo como para a implementação ou expansão de empreendimentos. E essa iniciativa de divulgação, por parte do maior jornal do Estado e também no online e redes sociais é uma ótima oportunidade para dar a visibilidade que a cidade merece", destaca a empresária.

O produtor e empresário Arlan Nabiça fará apoio às produções de conteúdo na região de Barcarena. Ele observa que a oportunidade que está tendo de apoiar o trabalho com O Liberal é singular, pelo fato de que poder retratar a cidade e conversar com os moradores de Vila dos Cabanos. Em particular, pela razão de Arlan ter nascido no município. “Eu tenho a essa chance de estar acompanhando as conversas com os moradores, de poder estar filmando os pontos turísticos, pontos estratégicos, isso me agrada muito como pessoa e como empresário me engrandece muito mais ainda, porque isso projeta muito mais a minha empresa, o meu trabalho, os serviços que a gente faz aqui perante a comunidade, Então, todo mundo ganha com isso, e eu fico muito feliz e muito satisfeito de estar tendo essa oportunidade única que O Liberal está fazendo”, expressa Arlan.

Arlan Nabiça (Foto: arquivo pessoal)

Marcos Sousa é professor em uma comunidade ribeirinha em Santarém. Ele conta que trabalha viajando pelo interior e, então, está sempre distante da cidade e teoricamente estaria longe das informações. “Mas, onde tem internet eu estou sempre ligado ali no celular, e eu sigo O Liberal no Instagram. Estou sempre olhando, sei tudo que é notícia no Brasil, no mundo, no Pará, porque está lá, as principais notícias sempre estão lá. E aí, eu sempre antenado e quando chegava na cidade, que ia conversar com meu irmão, ele ficava “Égua, mas eu não estou sabendo disso!’” E eu falava: “Mas, como? Vocês estão na cidade, estão nos meios de comunicação e não estão acompanhando? E ele me perguntou sobre como eu sabia de tudo isso, e eu disse: “Eu sigo O Liberal no Instagram e lá aparece tudo, todas as principais notícias”, salienta. O irmão de Marcos passou a seguir o Instagram do jornal, e, então, ficou mais fácil os dois conversarem sobre o que acontece no mundo. “Mais um seguidor, e todo mundo informado, o que é melhor, né?”, arremata.

Marcos Souza (Foto: arquivo pessoal)

A jornalista e CEO do Guia de Castanhal, Berna Lameira, diz que a implantação de uma cobertura específica para Castanhal mostra o quanto a Cidade Modelo tem evoluído em todos os aspectos: econômico, cultural e político; demandando cada vez mais um noticiário local de interesse amplo. "E mostra a sensibilidade do Grupo Liberal em reconhecer esta importância estratégica de Castanhal como um polo regional. E demonstra o compromisso do Grupo em ser cada vez mais porta-voz de todo povo paraense; levando informações que atendam as mais diversas regiões", fala.

Berna Lameira (Foto: arquivo pessoal)

"É Pará isso" reforça integração das regiões com criadores de conteúdo

Como resultado de uma seleção de mais de 500 inscrições, os leitores de O Liberal começam a conferir nesta segunda-feira (6) a produção de seis criadores de conteúdo, que funcionam como embaixadores da cultura, história e fatos do dia a dia de municípios do Pará. Essa ação faz parte do projeto "É Pará isso", coordenado pelos jornalistas Trisha Guimarães e Alan Bordallo. A iniciativa é fruto da parceria do Grupo Liberal com a Meta (Facebook/Instagram), com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ); Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

A seleção dos criadores de conteúdo contou com a análise dos vídeos enviados à equipe de coordenação. Os escolhidos foram: Izabela Nascimento, de Marituba (Região Metropolitana de Belém); Fábio Barbosa, de Santarém; Jeová Sousa, de Itaituba; Larissa Corrêa, de Bragança (região nordeste); André Guajajara, de Marabá e Bom Jesus do Tocantins (Sul/Sudeste) e Ronny Silva, de Muaná (Marajó). Eles recebem mentoria de Trisha Guimarães e Alan Bordallo. Como informa Daniel Nardin, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, a coordenação do projeto já estuda a ampliação do projeto, e muitos dos criadores inscritos deverão ser procurados para outras iniciativas e reportagens.

A seleção dos seis agora teve foco na pluralidade de perspectiva de conteúdo, na qualidade do material já realizado e no propósito de se ter representantes de diferentes regiões do Estado.

Trisha Guimarães está animada com o começo do projeto. "O Pará tem um potencial gigante em termos de profissionais de conteúdo digital. Pessoas realmente engajadas em mostrar o melhor do seu lugar e com conhecimento técnico para fazer isso de forma criativa e chamativa”, enfatiza. Trisha falará aos criadores de conteúdo sobre a experiência como jornalista e ainda como criadora de conteúdo no perfil @acasacomoelae.

Após treinamento específico que recebem, os seis criadores de conteúdos começarão a circular, ainda este mês, em diferentes plataformas de O Liberal, como o portal O Liberal, as redes sociais de @oliberal e matérias sobre os conteúdos nos impressos O Liberal e Amazônia Jornal.

Conheça um pouco os criadores de conteúdo

A estudante de Licenciatura em História, Izabela Nascimento (@izabelarn) quer mostrar como sua cidade natal, Marituba, é bem mais que uma cidade dormitório, como é considerado o município na Região Metropolitana de Belém. Izabela participa do projeto #LendoONorte, afirma ser fã do romancista marajoara Dalcídio Jurandir (1909 - 1979), e quer recordar fatos marcantes de Marituba, fundada na rodovia de saída de Belém. Ela também promete levantar a bandeira das cidades vizinhas Benevides e Ananindeua, além de Belém, onde estuda e trabalha.

Izabela Nascimento (Divulgação)

Outra atração do "É Pará isso" vem do Marajó: Ronny Silva (@ronny_silva_makeup). Ele se apresenta como um ''fazedor de cultura”. Nascido e criado no arquipélago, Ronny é coreógrafo, dançarino, ator e maquiador, e é como maquiador que se destaca com vídeos marcados por cortes rápidos, em que em cada quadro sua figura muda com uma cor ou traço diferente, como Lobo ou Leão para representar Paysandu e Remo, garça namoradeira ou urubu malandro, Joelma ou até uma praia do nosso Estado. O que ele faz com maquiagem parece não ter limites.

Ronny Silva (Divulgação)

Já Fábio Barbosa (@fabiobarbosafb), jornalista, poeta, escritor, produtor cultural e de conteúdo digital vem do oeste do Pará. Fábio é de Santarém e quer mostrar assuntos do Tapajós e Baixo Amazonas, algo fácil para alguém como ele, que já viajou pelos municípios da região de barco, carro e de avião, de acordo com o que o destino o requisita. A proposta dele é mostrar da aclamada Alter do Chão a outras paragens tapajônicas.

Fábio Barbosa (Divulgação)

Vem também das margens do Tapajós Jeová Sousa (@jeovasousa). Ele mora na “Cidade Pepita” e representa Itaituba e a região sudoeste do Pará. Jeová é criador de conteúdo ativo no Instagram e promete trazer para o "É Pará Isso as riquezas que Itaituba guarda: destinos paradisíacos banhados pelo Rio Tapajós e pelos igarapés de água cristalina no meio das matas que a cidade abriga.

Jeová Sousa (Divulgação)

A região Nordeste vem bem representada por Larissa Corrêa (@flordelari). Essa produtora de conteúdo é de Bragança e promete trazer em seus vídeos o carinho de quem fala de sua cidade natal como quem se refere a uma mãe. Ela diz ser “empanada em farinha de Bragança”, referindo-se a um dos produtos culturais mais famosos do município. Larissa diz que mostrará uma Bragança colorida como a Marujada e paradisíaca como Ajuruteua ou a Lagoa Azul de Tamatateua.

Larissa Corrêa (Divulgação)

Vem do Sul do Pará o criador André Guajajara (@oguajajara). Ele é indígena do antigo povo Tenetehara, vive em Bom Jesus do Tocantins e transita com frequência por Marabá. Fotógrafo e artista visual, tem um conteúdo prestigiado por profissionais de renome da fotografia nacional. André quer mostrar como vivem os indígenas no século XXI: mantendo vivas as tradições com a tecnologia como aliada para mostrar e ganhar adeptos à luta dos povos da floresta pela preservação ambiental.