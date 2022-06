Apostador do Pará acerta cinco números na Mega Sena 2486; veja de onde é o bilhete

Nesta terça-feira (31), houve o sorteio extra da Mega Sena de concurso 2486. Um apostador no Pará acertou cinco números na modalidade e levou o prêmio R$27.876,31. O bilhete é de Castanhal, no nordeste paraense. A aposta foi realizada on-line, via aplicativo da Loterias Caixa.

Além do bilhete feito no Pará, outras 230 pessoas acertaram a quina da Mega Sena e somente uma aposta, com 42 pessoas envolvidas de Santa Cataria (SC), conseguiu acertar o prêmio milionário de R$ 117 milhões.

VEJA MAIS

Saiba como resgatar o prêmio da Mega Sena

- Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

- Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

- O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

- O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.