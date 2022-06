Chuvas no Pará colocam 49 municípios em situação de emergência; confira

O governador do Pará, Helder Barbalho, decretou situação de emergência em 49 municípios. As cidades fazem parte das regiões de integração das áreas do rio Caeté, rio Capim e rio Guamá. Essas áreas vêm sendo castigadas por fortes chuvas que provocaram as cheias dos rios e levaram a danos em rodovias estaduais e à BR-316. Algumas comunidades, como no município de Ourém, ficaram isoladas.

Com a situação de emergência, os prefeitos das cidades têm possibilidade de movimentações mais rápidas para contratação de serviços e compras de produtos necessários para atender à população. O decreto tem validade de 180 dias, a contar da publicação na edição extra Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) desta terça (7).

Veja quais são os municípios que constam no decreto:

Região do rio Caeté

Augusto Corrêa

Bonito

Bragança

Cachoeira do Piriá

Capanema

Nova Timboteua

Peixe-Boi

Primavera

Quatipuru

Salinópolis

Santa Luzia do Pará

Santarém Novo

São João de Pirabas

Tracuateua

Viseu

Região do rio Capim

Abel Figueiredo

Aurora do Pará

Bujaru

Capitão Poço

Concórdia do Pará

Dom Eliseu

Garrafão do Norte

Ipixuna do Pará

Irituia

Mãe do Rio

Nova Esperança do Piriá

Ourém

Paragominas

Rondon do Pará

Tomé-Açu

Ulianópolis

Região do rio Guamá